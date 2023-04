Kubuś Puchatek i Krzyś wracają. W serialu dla dorosłych. Reżyser animacji "Shrek 2" za kamerą

Krzyś, Kubuś Puchatek i przyjaciele w serialu tylko dla dorosłych

Nowy projekt przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Jego scenariusz przygotował Charlie Kesslering. Za reżyserię odcinka pilotowego odpowiedzialny będzie Conrad Vernon , który ma na swoim koncie takie animowane przeboje jaki dwie części cykluJak nietrudno zgadnąć po tytule, głównym bohaterem będzie Krzyś, czyli Christopher Robin. W serialu będzie rozgoryczonym Nowojorczykiem, który próbuje poradzić sobie z kryzysem ćwierćwiecza swojego życia. Pomocą służą mu dziwne, mówiące zwierzęta zamieszkujące świat dostępny po zażyciu przez Krzysia narkotyków w jego zaniedbanym mieszkaniu w blokowisku Stumilowy Las.Twórcy zapowiadają wywrócenie wszystkiego, co wiemy o Krzysiu i Kubusiu Puchatku do góry nogami. Serial ma być przepełniony humorem.Nie jest to pierwszy projekt dla dorosłych bazujący na postaciach Krzysia i Kubusia Puchatka. Niedawno w kinach mogliśmy oglądać slasherW filmie Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.