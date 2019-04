Kultowe produkcje filmowe i serialowe na 20. urodziny Ale kino+

Ale kino+ od 1999 roku serwuje widzom filmowe emocje na najwyższym poziomie. Nie inaczej będzie w kwietniu – z okazji urodzin stacja wyemituje serię, a także, pierwszy raz poza CANAL+, kultowy serial– produkcje, które zyskały status fenomenu kulturowego. Do tego, dla lubiących mocne wrażenia, z okazji Dnia Obcego, specjalny maraton filmowy. Tylko w Ale kino+.Z okazji 20. Urodzin Ale kino+ zapraszamy Was również do wzięcia udziału w konkursie, który możecie znaleźć TUTAJ To pytanie zadawała sobie cała Polska – serialzyskał już miano kultowego, a finał pierwszego sezonu z zapartym tchem śledziło blisko pół miliona widzów. Produkcja została wręcz uznana za zjawisko kulturowe i okrzyknięta Wydarzeniem Roku 2016 w plebiscycie Bestsellery Empiku. Miłośnicy seriali kryminalnych na najwyższym poziomie nie zawiodą się – dzięki Ale kino+ powrócą do Dobrowic, by śledzić losy szukającego prawdy belfra.jest pierwszym polskim serialem kryminalnym, który zostanie pokazany na antenie Ale kino+.PREMIERA: niedziela, 7 kwietnia, godz. 20:10 (odcinki 1, 2)kolejne odcinki:14 kwietnia (niedziela), godz. 20:10 (odcinki 3.4)21 kwietnia (niedziela), godz. 20:10 (odcinki 5,6)28 kwietnia (niedziela), godz. 20:10 (odcinki 7,8)5 maja (niedziela), godz. 20:10 (odcinki 9,10)Z okazji 20. urodzin stacji widzowie Ale kino + w kwietniu zobaczą film science fiction wszech czasów. Zapoczątkował on pierwszą amerykańską serię, w której główną, heroiczną rolę gra kobieta (rewelacyjna Sigourney Weaver w roli Ripley). Pierwszyz 1979 roku zgarnął Oscara za najlepsze efekty specjalne, a w 2002 r. został uznany przez Bibliotekę Kongresu USA za znaczący kulturowo i jest specjalnie chroniony i przechowywany w Narodowym Rejestrze Filmowym. Do tego American Film Institute umieścił produkcję na siódmym miejscu na liście najlepszych filmów w gatunku science-fiction, a opiniotwórczy magazyn filmowy Empire uplasowałna 33. pozycji zestawienia najlepszych filmów wszech czasów.PREMIERA: poniedziałek, 1 kwietnia, godz. 20:10PREMIERA: poniedziałek, 8 kwietnia, godz. 20:10PREMIERA: poniedziałek, 15 kwietnia, godz. 20:10PREMIERA: poniedziałek, 22 kwietnia, godz. 20:10Dla widzów o mocnych nerwach i wielbicieli binge-watchingu, stacja Ale kino + przygotowała maratonWszystkie kultowe części do zobaczenia w jeden piątkowy wieczór, 26 kwietnia:, godz. 20:10, godz. 22:10, godz. 00:10, godz. 02:10