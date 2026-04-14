Kultowy "Skowyt" czeka remake

Nowa "Ucieczka z Nowego Jorku" to nie jedyny remake, jaki w poniedziałek zapowiedziało StudioCanal. Odświeżony zostanie również kultowy horror "Skowyt".

Klasyka gatunku zostanie napisana na nowo



I w tym przypadku StudioCanal poskąpiło szczegółów. Nie wiemy więc nic ani o stojących za projektem twórcach, ani o samej wizji fabuły. Wytwórnia znów ukrywa wszystko za niewiele mówiącym słowem "reinterpretacja".


Oryginalny "Skowyt" to klasyka horrorów o wilkołakach. Pierwszy film wyreżyserował Joe Dante. Obraz miał swoją premierę w 1981 roku.

Bohaterką filmu była dziennikarka Karen White. Okazuje się, że ma ona nowego fana. Niestety nie jest on całkiem normalnym człowiekiem. Karen zostaje przynętą na bezwzględnego mordercę-gwałciciela Eddiego Quista. Po jego śmierci nawiedzają ją dziwne koszmary. Dr George Waggner poleca jej by udała się na odpoczynek do Kolonii. Niestety Karen nie wie, że jest to kolonia dla wilkołaków. W lesie dzieją się dziwne rzeczy, a mąż Karen - Bill zostaje szybko uwiedziony przez tajemniczy świat wilków. "Dar" jest również proponowany Karen, jednakże ona odmawia. 

Film był tak wielkimi hitem, że wkrótce zaczęły powstawać kontynuacje. Oryginał doczekał się też już jednego remake'u. To film "Skowyt: Odrodzenie" z 2011 roku. Wkrótce potem zaczęły pojawia się doniesienia o możliwym nowym remake'u. Do dziś jednak projekt nie ujrzał światła dziennego.

Zwiastun oryginalnego "Skowytu"




