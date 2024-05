Kultura i zabawa na Allegro Smart! Week. Gry, książki i planszówki w promocyjnych cenach

Allegro Smart! Week – najciekawsze propozycje dla kinomanów





. Kinomani mogą przebierać w okazjach w takich kategoriach, jak elektronika (w tym telewizory, telefony, słuchawki, głośniki) czy kultura i rozrywka, a tam znajdą m.in. gry, książki i planszówki inspirowane kinem. Promocyjnych ofert jest jednak znacznie, znaczenie więcej, także w takich kategoriach, jak: dom, moda, dziecko czy uroda. Najgorętsze promocje znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Warto pamiętać, że do tegorocznego Smart! Week dołączył również– dzięki czemu bilety na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne (w tym koncerty, festiwale i premiery teatralne) oraz sportowe będzie można kupić ze zniżkami nawet o 30%.W ramach Smart! Week Allegro przygotowało też wiele innych okazji – na przykład. A jeśli macie już aplikację Allegro (a warto!), to znajdziecie w niejWszystkie wydarzenia objęte promocją znaleźć można na stronie:Więcej ofert w ramach Allegro Smart! Week przejrzycieNowa odsłona legendarnego cyklu " Final Fantasy VII: Rebirth " ze średnią ocen na Filmwebie 8,7 dostępna jest w promocyjnej cenie! Produkcja odtwarza fabułę pierwowzoru, ale oferuje też zmienioną rozgrywkę z większą swobodą eksploracji oraz walką w czasie rzeczywistym. Po ucieczce z dystopijnego miasta Midgar, Cloud i jego przyjaciele wyruszają w podróż po całej planecie Gaia. Czekają ich nowe przygody w rozległym świecie tętniącym życiem. W starciach możemy swobodnie przełączać się między członkami drużyny, a system skrótów pozwala błyskawicznie aktywować najczęściej używane komendy. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Kingdom Come: Deliverance " to narracyjne RPG z otwartym światem, które przenosi do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Gracz musi pomścić swoich rodziców, walcząc z nadciągającymi siłami wroga, rozwiązując zadania zmieniające przebieg gry i podejmując strategiczne decyzje. Można tu eksplorować zamki, lasy, wioski i inne realistycznie oddane miejsca w średniowiecznych Czechach. Wydanie Royal Edition zawiera grę "Kingdom Come: Deliverance" oraz wszystkie dodatki DLC: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards oraz A Woman's Lot. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Nowa biografia autora bestsellerów "Steve Jobs", "Leonardo da Vinci" i "Kod życia" opowiada o życiu Elona Muska. Jak można przeczytać w opisie: "To zdumiewająco intymna historia najbardziej fascynującego i kontrowersyjnego innowatora naszych czasów – łamiącego zasady wizjonera, który wprowadził świat w erę pojazdów elektrycznych, prywatnej eksploracji kosmosu i sztucznej inteligencji". Z książki Waltera Isaacsona można się więc wiele dowiedzieć na temat zarówno dzieciństwa Muska, jak i jego drogi do sukcesu. Być może więc lektura pozwoli spojrzeć na tę bez wątpienia elektryzującą postać z zupełnie nieznanej dotąd strony. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ "Pokémon TCG: Paldea Adventure Chest" to kolekcjonerska gra dla miłośników Pokémonów od lat 6. W zestawie znajdują się karty z uroczymi, dzikimi Pokémonami gotowymi do bitwy, a także paczki z kartami niespodziankami kryjącymi kolejnych przyjaciół. Gra zawiera też naklejki, którymi można ozdobić pudełko, a także pluszowego Pikachu – można go ściskać do woli. Do gry potrzebnych jest dwóch chętnych, a rozgrywka potrwa mniej więcej godzinę. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Bestsellerowa gra "Monopoly" z bohaterami " Wikingów " pozwoli lepiej poznać świat popularnego serialu – Ragnara Lothbroka, jego żonę i towarzyszkę w walce – Lagertę, jego brata – Rollo oraz wiele innych postaci. W tej grze możesz stać się jednym z nich! W zestawie znajduje się 6 kolekcjonerskich pionków, 2 kostki do gry i oczywiście plik banknotów. Wydacie je na zdobywanie nowych terenów, budowanie łodzi i nordyckich drakkarów. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ