Kup gamingowe produkty w RTV EURO AGD - zgarnij darmowe bilety

Zbliżające się zakończenie roku szkolnego i okres wakacyjny to najlepszy czas, aby nadrobić growe zaległości z ostatnich kilku miesięcy. Na pewno musieliście opuścić nie jeden tytuł, na który czekaliście z powodu braku czasu, braku odpowiedniego sprzętu w domu czy też po prostu braku gotówki w danym momencie.uruchomiło właśnie wielką akcję promocyjną, w której nie tylko kupicie wiele gamingowych produktów w atrakcyjnych cenach, ale i dodatkowo otrzymacie bilety do kinana dowolny seans 2D.Jak to działa? Dokonując zakupów w sieciza kwotę do 499 złotych, otrzymacie jeden bilet. Jeśli w Waszym koszyku znajdą się produkty objęte promocją, których suma wyniesie pomiędzy 500 a 1499 złotych to dostaniecie 2 bilety, a jeśli będzie to pomiędzy 1500 a 2499 złotych to trzy bilety. Kupując artykuły objęte promocją o łącznej kwocie 2500 złotych lub więcej, otrzymacie aż 4 bilety do kina. Co ważne, promocja ta działa nie tylko w sklepie online, ale i w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych - wystarczy, że jeszcze w sklepie z pomocą sprzedawcy lub po powrocie do domu zarejestrujecie paragon w serwisiei w ciągu 21 dni otrzymacie mailem kody, które potem w kasie kina lub na stroniewymienicie na bilety.Poniżej przedstawiamy cztery atrakcyjne oferty, dzięki którym nie tylko wejdziecie na nowy poziom grania, ale i otrzymacie darmowe bilety do Cinema City.Nowe gry wymagają coraz to więcej pamięci RAM w komputerze, a pewnie jak wielu graczy wciąż macie w swoich stacjonarkach 4 lub 8 GB RAMu - dla wielu nowych produkcji może to być za mało. Kość Adata doda do Waszego komputera dodatkowe 8GB pamięci DDR4 oraz rozświetli go od środka kolorami RGB. Dzięki wydajnej szybkości oraz obsługę platform Intel X299 i AMD AM4/Ryzen i podświetleniu jest to idealny produkt dla gracza.kupicie klikając w, a za jej zakup dodatkowo otrzymacieJeśli nie macie pod telewizorem konsoli to Xbox One S to najlepszy sposób na wejście do świata gier wideo. W tym zestawie otrzymujecie konsolę z dyskiem 1TB, grę Tom Clancys The Division 2, kod na miesiąc abonamentu Xbox Live Gold oraz kod na miesiąc usługi Xbox Game Pass - usługi, która daje Wam dostęp do ponad 100 gier czekających, aż pobierzecie je na swoją konsolę. Warto również wspomnieć, że Xbox One S wyposażono w wyjście HDMI 4K oraz napęd płyt Ultra HD Blu-Ray, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami multimedialnymi.kupicie klikając w, a za jej zakup dodatkowo otrzymacieGranie na taborecie czy też siedząc po turecku przed telewizorem to już przeszłość - dziś każdy szanujący się fan gier ma swoją strefę gracza, a w niej profesjonalny fotel gamingowy. Problem z wieloma fotelami jest jednak taki, że nadają się tylko do postawienia przy biurku, co trochę komplikuje zabawę z grami wyścigowymi przy użyciu profesjonalnej kierownicy. Playseat Evolution Red Bull GRC nie tylko świetnie nada się do zamocowania na nim kierownicy i pedałów, ale i sprawdzi się jako wygodny fotel do ustawienia przed telewizorem i grania w każdy rodzaj gier. Jest bardzo prosty w złożeniu, zbudowano go z najwyższej jakości materiałów, a na dodatek jest bardzo łatwy w przechowywaniu dzięki unikalnemu, opatentowanemu systemowi składania.kupicie klikając w, a za jego zakup dodatkowo otrzymacieGranie na konsoli czy komputerze stacjonarnym jest super do momentu, kiedy nie musicie gdzieś wyjechać. Alternatywą jest konsola przenośna, jednak nie zagracie na niej we wszystkie najnowsze produkcje. To może laptop? Czasy słabych laptopów, które ledwo uruchamiały Pasjansa już dawno minęły i nowe komputery przenośne to poważne sprzęty do grania. Dell Inspiron G3 3579 został wyposażony w procesor Intel Core i5 ósmej generacji, 8GB pamięci RAM, dysk SSD 256 GB oraz grafikę Nvidia GTX1050 Max-Q, a wszystko to działa pod kontrolą Windowsa 10. Na takim sprzęcie bez problemu uruchomicie najnowsze gry, a na dodatek zabierzecie go ze sobą nawet na koniec świata.kupicie klikając w, a za jego zakup dodatkowo otrzymacie ażTo tylko cztery wybrane oferty przygotowane przez sklep, a jest ich dużo więcej - pełną ofertę gier, akcesoriów, konsol i komponentów znajdziecie udając się pod