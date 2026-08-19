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Kyle Chandler komentuje TEN zwrot akcji w "Latarniach". "To jak szachy 3D"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kyle+Chandler+i+Aaron+Pierre+komentuj%C4%85+pierwszy+odcinek+%22Latarni%22.+M%C3%B3wi%C4%85+o+zwrocie+akcji-168117
Kyle Chandler komentuje TEN zwrot akcji w &quot;Latarniach&quot;. &quot;To jak szachy 3D&quot;
Gwiazdy nowego serialu DC pt. "Latarnie" udzieliły wywiadu, w którym pojawił się temat zaskakującego zwrotu akcji z pierwszego odcinka. Co na temat serialu mieli do powiedzenia Kyle Chandler i Aaron Pierre?

Uwaga: dalsza część tekstu zawiera spoilery z pierwszego odcinka.

Chandler i Pierre o "Latarniach"




Historia "Latarni" rozgrywa się na kilku osiach czasowych, w tym w 2016 i 2026 roku. W tej ostatniej John Stewart (Pierre) oraz szeryfka Kerry Kane (Kelly Macdonald) prowadzą śledztwo w sprawie śmierci Hala Jordana (Chandler). Serial będzie stopniowo ujawniał, jak doszło do tego wydarzenia.

Chandler wyjaśnił, że gdy rozpoczęły się zdjęcia, nie wszystkie scenariusze były jeszcze gotowe, a twórcy kręcili sceny z różnych odcinków, aby w pełni wykorzystać konkretne lokacje. Fabuła była więc aktorom opisywana z wyprzedzeniem, co wymagało od nich "dużo wiary i zaufania" do historii. Aktor uważa jednak, że taki sposób prowadzenia narracji okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, a twórcy sprytnie wykorzystali motyw ze śmiercią Hala, by opowiedzieć nielinearną historię. Chandler dodał, że twórcy mogli dzięki temu celowo rozstawiać kolejne "pułapki" i ujawniać pewne informacje dopiero później. Porównał konstrukcję serialu do "szachów 3D".

Showrunner Chris Mundy zapewnił, że Chandler od początku wiedział, że jego bohater ma zginąć, a świadomość wszystkich najważniejszych założeń historii dawała aktorom większą swobodę, ponieważ wszyscy pracowali według tego samego planu.

Na razie nie wiadomo, czy "Lanterns" doczeka się drugiego sezonu, jego gwiazdy zdecydowanie wyrażają chęć powrotu. Aaron Pierre podkreślił, że praca nad pierwszym sezonem była dla całej ekipy wyjątkowym doświadczeniem, między innymi ze względu na kręcenie w plenerach. Podkreślił też odpowiedzialność związaną z tą rolą. Dla aktora szczególnie istotne było to, że jest pierwszym wykonawcą, który gra Johna Stewarta w aktorskiej produkcji.

Pierwszy sezon "Latarni" będzie miał 8 odcinków.

"Latarnie" - zwiastun



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