Kyle Chandler komentuje TEN zwrot akcji w "Latarniach". "To jak szachy 3D"

Gwiazdy nowego serialu DC pt. "Latarnie" udzieliły wywiadu, w którym pojawił się temat zaskakującego zwrotu akcji z pierwszego odcinka. Co na temat serialu mieli do powiedzenia Kyle Chandler i Aaron Pierre? Uwaga: dalsza część tekstu zawiera spoilery z pierwszego odcinka.
Chandler i Pierre o "Latarniach"
Historia "Latarni
" rozgrywa się na kilku osiach czasowych, w tym w 2016 i 2026 roku. W tej ostatniej John Stewart (Pierre
) oraz szeryfka Kerry Kane (Kelly Macdonald
) prowadzą śledztwo w sprawie śmierci Hala Jordana (Chandler
). Serial będzie stopniowo ujawniał, jak doszło do tego wydarzenia. Chandler
wyjaśnił, że gdy rozpoczęły się zdjęcia, nie wszystkie scenariusze były jeszcze gotowe, a twórcy kręcili sceny z różnych odcinków, aby w pełni wykorzystać konkretne lokacje. Fabuła była więc aktorom opisywana z wyprzedzeniem, co wymagało od nich "dużo wiary i zaufania" do historii. Aktor uważa jednak, że taki sposób prowadzenia narracji okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem, a twórcy sprytnie wykorzystali motyw ze śmiercią Hala, by opowiedzieć nielinearną historię. Chandler
dodał, że twórcy mogli dzięki temu celowo rozstawiać kolejne "pułapki" i ujawniać pewne informacje dopiero później. Porównał konstrukcję serialu do "szachów 3D".
Showrunner Chris Mundy
zapewnił, że Chandler
od początku wiedział, że jego bohater ma zginąć, a świadomość wszystkich najważniejszych założeń historii dawała aktorom większą swobodę, ponieważ wszyscy pracowali według tego samego planu.
Na razie nie wiadomo, czy "Lanterns
" doczeka się drugiego sezonu, jego gwiazdy zdecydowanie wyrażają chęć powrotu. Aaron Pierre
podkreślił, że praca nad pierwszym sezonem była dla całej ekipy wyjątkowym doświadczeniem, między innymi ze względu na kręcenie w plenerach. Podkreślił też odpowiedzialność związaną z tą rolą. Dla aktora szczególnie istotne było to, że jest pierwszym wykonawcą, który gra Johna Stewarta w aktorskiej produkcji.
Pierwszy sezon "Latarni" będzie miał 8 odcinków.
"Latarnie" - zwiastun