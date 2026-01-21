Léa Seydoux dołącza do Mikey Madison w ekranizacji noweli Poego

W czerwcu zeszłego roku do sieci trafiła informacja, że Mikey Madison zagra w ekranizacji noweli "Maska Czerwonego Moru" Edgara Allana Poego, zastąpiwszy obsadzoną pierwotnie Sydney Sweeney. Teraz do obsady dołączyła kolejna ceniona aktorka, laureatka Złotej Palmy za rolę w "Życiu Adeli" - Léa Seydoux.
Co wiemy o adaptacji?
Getty Images © Eric Thayer
Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się gwiazda. Sam film ma być rewizjonistyczną, skąpaną w czarnym humorze interpretacacją dzieła Poego
. Produkcja powstaje dla A24 oraz Picturestart. Scenarzystą i reżyserem projektu jest Charlie Polinger
, autor "Zarazy
" z Joelem Edgertonem
. Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Oryginalny tekst z 1842 roku opowiada o księciu Prospero, który wraz z elitą arystokracji barykaduje się w ufortyfikowanym opactwie, gdy kraj pustoszy śmiertelna zaraza. By zagłuszyć strach, możni urządzają wystawny bal maskowy. W nocy pojawia się niepokojąca postać, zmuszająca uczestników do konfrontacji z rzeczywistością, od której próbowali uciec.
W 1964 powstała słynna ekranizacja noweli, "Maska Czerwonego Moru
" w reżyserii Rogera Cormana
z Vincentem Price'em
w roli głównej.
Nowa adaptacja opowiadania to kolejny już nadchodzący projekt z Mikey Madison
- laureatka Oscara
za rolę w "Anorze
" pojawi się też w "The Social Reckoning
" Aarona Sorkina
. Seydoux
będziemy mogli z kolei zobaczyć w komedii science fiction pt. "Alpha Gang
".
"Anora" - zwiastun