Léa Seydoux dołącza do Mikey Madison w ekranizacji noweli Poego

źródło: Getty Images
W czerwcu zeszłego roku do sieci trafiła informacja, że Mikey Madison zagra w ekranizacji noweli "Maska Czerwonego Moru" Edgara Allana Poego, zastąpiwszy obsadzoną pierwotnie Sydney Sweeney. Teraz do obsady dołączyła kolejna ceniona aktorka, laureatka Złotej Palmy za rolę w "Życiu Adeli" - Léa Seydoux.

Co wiemy o adaptacji?



GettyImages-2241700691.jpg Getty Images © Eric Thayer


Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się gwiazda. Sam film ma być rewizjonistyczną, skąpaną w czarnym humorze interpretacacją dzieła Poego. Produkcja powstaje dla A24 oraz Picturestart. Scenarzystą i reżyserem projektu jest Charlie Polinger, autor "Zarazy" z Joelem Edgertonem. Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. 

Oryginalny tekst z 1842 roku opowiada o księciu Prospero, który wraz z elitą arystokracji barykaduje się w ufortyfikowanym opactwie, gdy kraj pustoszy śmiertelna zaraza. By zagłuszyć strach, możni urządzają wystawny bal maskowy. W nocy pojawia się niepokojąca postać, zmuszająca uczestników do konfrontacji z rzeczywistością, od której próbowali uciec. 

W 1964 powstała słynna ekranizacja noweli, "Maska Czerwonego Moru" w reżyserii Rogera Cormana z Vincentem Price'em w roli głównej.

Nowa adaptacja opowiadania to kolejny już nadchodzący projekt z Mikey Madison - laureatka Oscara za rolę w "Anorze" pojawi się też w "The Social Reckoning" Aarona Sorkina. Seydoux będziemy mogli z kolei zobaczyć w komedii science fiction pt. "Alpha Gang".

"Anora" - zwiastun



