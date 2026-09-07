Léa Seydoux i Bill Murray w nowym filmie Ursuli Meier. Zagrają w nietypowym kryminale

Jak informuje serwis World of Reel, Léa Seydoux i Bill Murray zagrają w nowym filmie szwajcarskiej reżyserki Ursuli Meier. "The Quiet Land" będzie kryminałem, ale twórczyni określa go również jako historię miłosną. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią przyszłego roku w Albercie w Kanadzie.
Co wiemy o filmie?
Meier Getty Images © PG/Bauer-Griffin
zdradziła w rozmowie z "Variety", że inspiracją dla filmu były fotografie szwajcarskiego policjanta i fotografa Arnolda Odermatta. Przez ponad 40 lat dokumentował on miejsca wypadków samochodowych, wykonując charakterystyczne czarno-białe fotografie analogowe. Reżyserka, oglądając jego zdjęcia i wyobrażając sobie "scenariusz wypadku", stworzyła historię czerpiącą między innymi z "Powiększenia
" oraz "Memento
".
Głównym bohaterem będzie Connor McCluskey, funkcjonariusz policji drogowej w Montanie, który po badaniu lekarskim zostaje zwolniony ze służby. Mężczyzna prowadzi jednak śledztwo w sprawie dwóch śmiertelnych wypadków. Przekonany, że oba zdarzenia mogą mieć ze sobą coś wspólnego, postanawia chronić starszą kobietę mieszkającą w okolicy.
Choć fabuła zapowiada kryminał, Meier zamierza mocno skupić się na relacji bohaterów. To śledztwo policyjne, historia miłosna, a przede wszystkim bardzo osobista emocjonalna podróż do wnętrza siebie. To medytacja nad tym, co z nas pozostaje, kiedy już nas nie ma.
Meier ma na koncie m.in. filmy "Twoja siostra" oraz "Niebieska linia".
"Niebieska linia" - zwiastun