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Léa Seydoux i Bill Murray w nowym filmie Ursuli Meier. Zagrają w nietypowym kryminale

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/L%C3%A9a+Seydoux+i+Bill+Murray+w+nowym+filmie+Ursuli+Meier+%22The+Quiet+Land%22.+O+czym+opowie-168468
Léa Seydoux i Bill Murray w nowym filmie Ursuli Meier. Zagrają w nietypowym kryminale
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Jak informuje serwis World of Reel, Léa Seydoux i Bill Murray zagrają w nowym filmie szwajcarskiej reżyserki Ursuli Meier. "The Quiet Land" będzie kryminałem, ale twórczyni określa go również jako historię miłosną. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią przyszłego roku w Albercie w Kanadzie.

Co wiemy o filmie?



GettyImages-2240516111.jpg Getty Images © PG/Bauer-Griffin


Meier zdradziła w rozmowie z "Variety", że inspiracją dla filmu były fotografie szwajcarskiego policjanta i fotografa Arnolda Odermatta. Przez ponad 40 lat dokumentował on miejsca wypadków samochodowych, wykonując charakterystyczne czarno-białe fotografie analogowe. Reżyserka, oglądając jego zdjęcia i wyobrażając sobie "scenariusz wypadku", stworzyła historię czerpiącą między innymi z "Powiększenia" oraz "Memento".

Głównym bohaterem będzie Connor McCluskey, funkcjonariusz policji drogowej w Montanie, który po badaniu lekarskim zostaje zwolniony ze służby. Mężczyzna prowadzi jednak śledztwo w sprawie dwóch śmiertelnych wypadków. Przekonany, że oba zdarzenia mogą mieć ze sobą coś wspólnego, postanawia chronić starszą kobietę mieszkającą w okolicy.

Choć fabuła zapowiada kryminał, Meier zamierza mocno skupić się na relacji bohaterów. To śledztwo policyjne, historia miłosna, a przede wszystkim bardzo osobista emocjonalna podróż do wnętrza siebie. To medytacja nad tym, co z nas pozostaje, kiedy już nas nie ma.

Meier ma na koncie m.in. filmy "Twoja siostra" oraz "Niebieska linia".

"Niebieska linia" - zwiastun



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