LEGO Game Boy nadchodzi! Wiemy kiedy trafi do sprzedaży

LEGO Game Boy to niemal pełnowymiarowa, składana z 421 elementów replika oryginalnej konsoli od Nintendo. W zestawie znajdziemy nie tylko samą konsolę, ale też dwie klasyczne "gry" w formie klockowych kartridży – " The Legend of Zelda " oraz " Super Mario Land ". Każdy z nich można wsunąć do specjalnego slotu z tyłu urządzenia, co imituje wrażenie wkładania Game Paka do prawdziwego Game Boya.Model zawiera mnóstwo autentycznych detali: od kultowego krzyżaka i przycisków A/B po przyciski SELECT i START. Nie zabrakło też ciekawostki w postaci lentikularnych ekranów — można wymieniać wyświetlacz i wybrać między ekranem startowym Nintendo a jedną z dołączonych grafik z gier. Wszystko to można wyeksponować na dołączonej podstawce, która sprawdzi się jako idealna ozdoba biurka czy półki z grami retro.Zestaw LEGO Game Boy trafi do sprzedaży. Cena katalogowa to 269,99 zł, a w pudełku znajdziemy 421 elementów. Będzie to idealna gratka zarówno dla fanów gier retro, jak i kolekcjonerów LEGO.