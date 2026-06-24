LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca – 4. edycja kina plenerowego Kinoteki ruszyła!

4. edycja LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca organizowana przez Kinotekę przed Pałacem Kultury i Nauki ponownie stała się wakacyjnym centrum filmowych wrażeń. Przed nami ponad 40 wydarzeń, a w tym pokazy filmowe, premiera serialu i cztery Silent Disco!
W tegorocznym programie znalazły się pozycje zaspokajające różnorodne gusta i preferencje. W ramach kina letniego będzie można obejrzeć hity ostatnich miesięcy, m.in. obsypanych nominacjami do Oscara "Grzeszników
", głośnego "Wielkiego Marty’ego
", ale też "Wartość sentymentalną
", "F1
" czy "Dramę
". Zgodnie z oczekiwaniami widzów, zwiększyła się obecność klasyki. W wyjątkowej scenerii, pod chmurką, wyświetlone zostaną m.in. "Amadeusz
”, "Noce i dnie
", kultowe "GoldenEye
" czy "Dwunastu gniewnych ludzi
".
Fani komedii powinni zwrócić uwagę na pokazy "Skomplikowanych
", "Anioła stróża
", "Dnia świra
" czy "Supersamca
". Nie zabraknie też okazji do mocnych wrażeń – w napięciu będą trzymać m.in. "Sirât
”, "Mad Max: Na drodze gniewu
”, „Bez wyjścia
" czy "Kokuho
". W programie znalazło się też miejsce dla ulubieńców publiczności, jak kultowa "Amelia
”, wzruszający "Pamiętnik
" czy idealny dla całej rodziny, animowany "Madagaskar
". Tworząc program tej edycji, wsłuchaliśmy się w głosy naszej publiczności – ten repertuar to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania widzów kina letniego. Przygotowaliśmy 42 pokazy, które połączą miłośników hitów oscarowych, wielkiej klasyki oraz dobrego humoru. Nasze wydarzenia pod gwiazdami, to także imprezy silent disco i wyjątkowa premiera serialu. Zapraszamy do wspólnego przeżywania filmowych emocji w samym sercu Warszawy
– mówi Maria Majchrzak, Dyrektor zarządzająca w Kinotece.
Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Strefa plenerowa otwiera się zawsze 2 godziny przed startem filmu. Żaden seans nie zostanie odwołany! W przypadku złej pogody, projekcje przenoszone są do sali w Kinotece. W czerwcu i lipcu seanse rozpoczynają się o 21.30, natomiast w sierpniu i wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca. Nie są wydawane wejściówki, a liczba miejsc jest ograniczona. Cieszymy się, że już po raz czwarty możemy zaprosić mieszkańców Warszawy i odwiedzających stolicę gości do wspólnego oglądania filmów pod gwiazdami. LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz miasta, a jego popularność pokazuje, jak dużą wartość mają dziś wspólne doświadczenia i możliwość spędzania czasu razem. Wierzymy, że tegoroczny repertuar ponownie zabierze widzów w inspirującą podróż przez różne historie, kultury i emocje
– mówi Iwona Bańka-Czech, Kierownik Działu Promowania Marki w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
Miejsce kina plenerowego: Plac przed Kinoteką, Warszawa, Pl. Defilad od strony Al. Jerozolimskich (Pasaż K. Iłłakowiczówny)