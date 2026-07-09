LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca – 4. edycja kina plenerowego Kinoteki trwa w najlepsze!

4. edycja LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca organizowana przez Kinotekę przed Pałacem Kultury i Nauki trwa już ponad miesiąc. Przed nami wciąż ponad 25 wydarzeń, a w tym ponadczasowe klasyki, hity sezonu i Silent Disco pod gołym niebem!
W ramach kina letniego w lipcu będzie można obejrzeć m.in. "Amadeusza
" Miloša Formana
, czyli kultową biografię słynnego wiedeńskiego kompozytora; epickie "Noce i dnie
", ponadczasową adaptację powieści Marii Dąbrowskiej
w reżyserii Jerzego Antczaka
, ale też "Bałtyk
" – dokument Igi Lis
o słynnej nadmorskiej wędzarni ryb czy absolutny klasyk melodramatu: "Pamiętnik
" z Ryanem Goslingiem
i Rachel McAdams
w rolach głównych.
Nie zabraknie w najbliższych tygodniach okazji do śmiechu: 11 lipca odbędzie się pokaz animacji "Madagaskar
", a 16 lipca o współczesnych związkach z humorem opowie komedia romantyczna "Skomplikowani
". W bardziej mroczne rejony widzów przeniesie "Surfer
" (28 lipca) z Nicolasem Cage’em
w tytułowej roli. Dużo emocji wywołają z pewnością seanse "Na rauszu
" (18 lipca), "Bodyguard
" (25 lipca) i "Left-Handed Girl
" (28 lipca). Tworząc program tej edycji, wsłuchaliśmy się w głosy naszej publiczności – ten repertuar to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania widzów kina letniego. Przygotowaliśmy 42 pokazy, które połączą miłośników hitów oscarowych, wielkiej klasyki oraz dobrego humoru. Zapraszamy do wspólnego przeżywania filmowych emocji w samym sercu Warszawy
– mówi Maria Majchrzak, Dyrektor zarządzająca w Kinotece.
Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Strefa plenerowa otwiera się zawsze 2 godziny przed startem filmu. Żaden seans nie zostanie odwołany! W przypadku złej pogody, projekcje przenoszone są do sali w Kinotece. W lipcu seanse rozpoczynają się o 21.30, natomiast w sierpniu i wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca. Nie są wydawane wejściówki, a liczba miejsc jest ograniczona. Cieszymy się, że już po raz czwarty możemy zaprosić mieszkańców Warszawy i odwiedzających stolicę gości do wspólnego oglądania filmów pod gwiazdami. LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz miasta, a jego popularność pokazuje, jak dużą wartość mają dziś wspólne doświadczenia i możliwość spędzania czasu razem. Wierzymy, że tegoroczny repertuar ponownie zabierze widzów w inspirującą podróż przez różne historie, kultury i emocje
– mówi Iwona Bańka-Czech, Kierownik Działu Promowania Marki w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
Miejsce kina plenerowego: Plac przed Kinoteką, Warszawa, Pl. Defilad od strony Al. Jerozolimskich (Pasaż K. Iłłakowiczówny)