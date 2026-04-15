Film "Dźwięki miłości" laureatem Nagrody Publiczności LUX 2026

Film "Dźwięki miłości" w reżyserii Evy Libertad zdobył Nagrodę Publiczności LUX 2026. Zwycięzcę ogłoszono podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a wyboru dokonali wspólnie widzowie z całej Unii oraz europosłowie.
O czym opowiadają "Dźwięki miłości"?
Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie oraz wyjątkowo czułe i subtelne spojrzenie na rodzicielstwo – pełne niuansów i prawdziwych emocji.
W uzasadnieniu nagrody podkreślono, że film otwiera oczy na doświadczenia innych i robi to z odwagą, ciepłem i rzadko spotykaną autentycznością. Szczególne uznanie zdobyła rola Miriam Garlo
, niesłyszącej aktorki.
Sama Libertad
zwróciła uwagę, że wyróżnienie może pomóc zwiększyć widoczność społeczności osób niesłyszących i zmienić sposób myślenia o różnorodności: zamiast problemu powinna być postrzegana jako wartość.
W tegorocznym finale znalazły się także filmy: "Christy
", "To był zwykły przypadek
", "Love Me Tender
" oraz "Wartość sentymentalna
". Zwycięzcę wyłoniono na podstawie głosów publiczności i europosłów, z których każdy miał 50-procentowy udział.
Nagroda LUX
od 2007 roku wspiera europejskie kino, m.in. poprzez finansowanie napisów we wszystkich językach UE - w tym roku po raz pierwszy także dostosowanych dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
"Dźwięki miłości" - zwiastun"