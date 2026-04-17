Lana Del Rey nagrała piosenkę dla Jamesa Bonda
Lana Del Rey wreszcie spełniła swoje marzenie... Po części... Technicznie. Jej utwór "First Light" znalazł się na ścieżce muzycznej do gry o Jamesie Bondzie "007: First Light".

"007: First Light" to gra IO Interactive, która trafi na rynek w maju. To opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.


W agenta wciela się Patrick Gibson. W obsadzie są także: Lennie James (Greenway), Priyanga Burford (M), Alastair Mackenzie (Q), Kiera Lester (Moneypenny), Noémie Nakai (Ms. Roth) oraz Lenny Kravitz, któremu przypadła w udziale rola przeciwnika Bonda.

Lana Del Rey nagrywając piosenkę "First Light" współpracowała Davidem Arnoldem. Fani Bonda doskonale znają to nazwisko. Arnold ma na swoim koncie muzykę do filmów "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało", "Śmierć nadejdzie jutro", "Casino Royale" i "007 Quantum of Solace".

Powiązane artykuły Lana Del Rey

007 First Light  (2026)

 007 First Light

Quantum of Solace  (2008)

 Quantum of Solace

007: Blood Stone  (2010)

 007: Blood Stone

James Bond 007: NightFire  (2002)

 James Bond 007: NightFire

