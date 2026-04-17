Lana Del Rey nagrała piosenkę dla Jamesa Bonda

Lana Del Rey wreszcie spełniła swoje marzenie... Po części... Technicznie. Jej utwór "First Light" znalazł się na ścieżce muzycznej do gry o Jamesie Bondzie "007: First Light".
Młody James Bond bohaterem gry
"007: First Light" to gra IO Interactive, która trafi na rynek w maju. To opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.