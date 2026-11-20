Nie żyje Lance Broadway, aktor znany m.in. z filmu "Olimp w ogniu" oraz seriali "Agenci T.A.R.C.Z.Y." i "Lucyfer". Miał 43 lata. Broadway zmarł niespodziewanie, a okoliczności jego śmierci pozostają na razie niejasne.
Lance Broadway – aktorstwo i kariera sportowa
Broadway rozpoczął aktorską karierę od filmu akcji. W "Olimpie w ogniu
" Antoine'a Fuqui
, sensacyjnym widowisku z Gerardem Butlerem
, wcielił się w agenta Secret Service O'Neilla chroniącego prezydenta Benjamina Ashera, którego zagrał Aaron Eckhart. Film z 2013 roku był jego debiutem na dużym ekranie.
Później Broadway przeniósł się głównie na mały ekran. Pojawiał się w takich produkcjach jak "Saint George
", "Kevin From Work
", "Lucyfer
", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
" oraz "Real Husbands of Hollywood
". Jego ostatnie role przypadły na serial "Colony
" stacji USA Network. Aktor wystąpił w dwóch odcinkach produkcji w latach 2016–2017.
Lance Broadway w filmie "Olimp w ogniu"
Na swoim koncie miał również udział w thrillerze science fiction "Teleios
". Broadway został obsadzony w nim w 2014 roku jako komandor Linden. Film z czasem zmienił tytuł na "Beyond the Trek
", a w 2017 roku został wydany jako produkcja telewizyjna przez Screen Media Films.
Zanim jednak stanął przed kamerą, Broadway próbował swoich sił w zupełnie innej branży. Był zawodowym baseballistą. Jako miotacz występował w latach 2007-2009 w Chicago White Sox oraz New York Mets. W tym czasie jego bilans wyniósł dwa zwycięstwa i dwie porażki, a średnia ERA zatrzymała się na poziomie 5,24.
W 2009 roku Broadway podpisał kontrakt z Toronto Blue Jays jako wolny agent. Nie zdążył jednak zagrać dla tego zespołu w żadnym oficjalnym spotkaniu. Niedługo później jego kariera potoczyła się w stronę aktorstwa.
Ciało aktora znaleziono we wtorek 17 listopada na klatce schodowej jednego z kompleksów mieszkalnych w Dallas w Teksasie. Informację potwierdził miejscowy lekarz sądowy. Dokładna przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona – śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok.