Lance Reddick nie żyje. Aktor znany m.in. z "Johna Wicka" i "Prawa ulicy" miał 60 lat

Lance Reddick: okoliczności śmierci



Lance Reddick: życie i kariera



W wieku zaledwie 60 lat zmarł niespodziewanie aktor Lance Reddick znany m.in. z cykluW lakonicznym komunikacie rzecznik artysty poinformował, że jego klient odszedł z przyczyn naturalnych. Reddick został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. Przypomnijmy, że aktor był w trakcie medialnego tournée z okazji zbliżającej się premiery filmu " John Wick 4 ". Lance Reddick przyszedł na świat 7 czerwca 1962 roku w Baltimore. W młodości zamierzał zostać muzykiem - ukończył m.in. Eastman School of Music na uniwersytecie Rochester. Na początku lat 90. zmienił jednak plany i podjął studia na wydziale aktorskim Yale.W drugiej połowie lat 90. wystąpił m.in. w ekranizacji " Wielkich nadziei " i dreszczowcu " Stan oblężenia ". Można go było również zobaczyć w serialach HBO " Wiezienie Oz " oraz " The Corner ". Przełom w karierze nadszedł w 2002 roku wraz z premierą. Jako porucznikaktor zagrał we wszystkich 60 odcinkach serialu, który dziś uważany jest powszechnie za jedną z ważniejszych produkcji telewizyjnych w historii. Reddick był również gwiazdą serialu science fiction " Fringe: Na granicy światów " (2008-2013). Przypadła mu rola- agenta specjalnego, który kieruje tytułową jednostką zajmującą się zjawiskami paranormalnymi. Z kolei w latach 2014-2021 aktor wcielał się w zastępcę naczelnika policji Irvina Irvinga w kryminaleZmarły artysta ma również na koncie pomniejsze role m.in. w takich słynnych serialach jak. W ubiegłym roku mogliśmy go zobaczyć w netfliksowym, gdzie zagrał kultowego złoczyńcę Alberta Weskera Od 2014 rokuwcielał się w Charona - enigmatycznego konsjerża w przeznaczonym dla zabójców nowojorskim hotelu Continental - w serii filmów akcji. Będzie go można zobaczyć również w przyszłorocznym spin-offie cyklu zatytułowanym " Ballerina ". Wszystkie dotychczasowe odsłony " Wicka " zarobiły na całym świecie w kinach blisko 600 milionów dolarów.Pod koniec stycznia informowaliśmy, żezagrał Zeusa w serialu Disney+ " Percy Jackson and the Olympians " opartym na bestsellerowej serii powieści fantasy. Zdjęcia zakończyły się w ubiegłym miesiącu, a premierę zaplanowano na przyszły rok. Będzie to więc ostatnia rola w dorobku aktora.