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Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"

Insider-Gaming / autor: /
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Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery &quot;Tomb Raider: Legacy of Atlantis&quot;
Mamy dobre i złe wiadomości dla fanów Lary Croft. Dobra wiadomość jest taka, że gra "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" dostała nowy zwiastun i datę premiery. Niestety gra zaliczyła poślizg i trafi na rynek później niż myślano.

Lara Croft nie zdąży na 30-lecie pierwszej gry "Tomb Raider"



Przypomnijmy, że gra "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" została zaplanowana jako nowa odsłona kultowej gry "Tomb Raider" z 1996 roku właśnie z okazji 30. rocznicy premiery. Jednak teraz okazuje się, że na rynek trafi dopiero 12 lutego 2027 roku.

Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. 


"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" nie jest też prostym remakiem oryginału. Zgodnie z zapowiedziami ma to być "nowoczesna reinterpretacja" gry. Jedną z zauważalnych różnic będzie to, że zrezygnowano z podziału na niezależne lokacje. Zamiast tego wszystko ma być bardziej połączone ze sobą, a miejsca istniejące naprawdę mają rzeczywiście przypominać te z naszego świata.

Zwiastun gry "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"




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