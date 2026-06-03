Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"

Mamy dobre i złe wiadomości dla fanów Lary Croft. Dobra wiadomość jest taka, że gra "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" dostała nowy zwiastun i datę premiery. Niestety gra zaliczyła poślizg i trafi na rynek później niż myślano.
Lara Croft nie zdąży na 30-lecie pierwszej gry "Tomb Raider"
Przypomnijmy, że gra "Tomb Raider: Legacy of Atlantis
" została zaplanowana jako nowa odsłona kultowej gry "Tomb Raider
" z 1996 roku właśnie z okazji 30. rocznicy premiery. Jednak teraz okazuje się, że na rynek trafi dopiero 12 lutego 2027 roku.
Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"
nie jest też prostym remakiem oryginału. Zgodnie z zapowiedziami ma to być "nowoczesna reinterpretacja" gry. Jedną z zauważalnych różnic będzie to, że zrezygnowano z podziału na niezależne lokacje. Zamiast tego wszystko ma być bardziej połączone ze sobą, a miejsca istniejące naprawdę mają rzeczywiście przypominać te z naszego świata.
Zwiastun gry "Tomb Raider: Legacy of Atlantis"