Koniec szkoły! Dla niektórych to tylko wakacyjna przerwa od nauki. Dla innych ostatnie dni dziecięcej niewinności zanim brawurowo wejdą w dorosłe życie. Dla wszystkich jest to okazja do ostrego imprezowania. " Uczniowska balanga " to nostalgiczna opowieść za czasami młodości i wspaniały hołd dla kina, które unieśmiertelnił w licznych dziełach John Hughes. Swego czasu Quentin Tarantino uwzględnił " Uczniowską balangę " w swoim zestawieniu najlepszych filmów w historii X Muzy. Richard Linklater zebrał na planie masę obiecujących młodych aktorów i z ich udziałem stworzył portret młodzieży, który jednocześnie bawi i skłania do refleksji. Ten portret udaje prawdziwe życie, a w rzeczywistości przemienia go w mit o doświadczeniach inicjacyjnych młodych. W kreowaniu tego mitu wzięli udział m.in.: Matthew McConaughey, Ben Affleck, Renée Zellweger, Coel Hauser, Parker Posey oraz Milla Jovovich.