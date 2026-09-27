Laura Bailey wraca do świata "The Last of Us". Gwiazda gry w obsadzie 3. sezonu serialu

Mamy świetną wiadomość dla fanów gry "The Last of Us: Part II". Laura Bailey, czyli aktorka nagradzana za rolę Abby w "The Last of Us: Part II", dołączyła do obsady 3. sezonu serialu HBO "The Last of Us". Nie jest jedyną osobą z obsady gier, która pojawi się w nowym sezonie.
Nowe osoby w obsadzie 3. sezonu serialu "The Last of Us"
Oczywiście w serialu Laura Bailey
nie wcieli się w Abby
, tę postać gra Kaitlyn Dever
. Zamiast tego wcieli się w Elizabeth, liderkę sekty Seraphites. Angaż Bailey
oznacza, że serialowa Elizabeth będzie dużo ważniejszą postacią, niż była w grze.
Drugą osobą znaną graczom, która dołączyła do obsady trzeciego sezonu serialu "The Last of Us"
, jest Ian Alexander
. Zagra nową postać imieniem Paco. W grze osoba aktorska użyczała głosu bohaterowi imieniem Lev. W serialu jako Lev wystąpi Kyriana Kratter
.
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Trzecim nowym nabytkiem w obsadzie jest John Goodman.
Aktor zagra postać imieniem Joey. To połówka duetu zwanego "Heroes of the Highway".
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Wcześniej angaż do trzeciego sezonu otrzymali: Jason Ritter
, Patrick Wilson
, Clea DuVall
i Jorge Lendeborg Jr
. Serial "The Last of Us"
powróci w przyszłym roku, dwa lata po premierze drugiego sezonu.
Zwiastun serialu "The Last of Us"