Newsy Seriale Laura Bailey wraca do świata "The Last of Us". Gwiazda gry w obsadzie 3. sezonu serialu
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Laura Bailey wraca do świata "The Last of Us". Gwiazda gry w obsadzie 3. sezonu serialu

The Hollywood Reporter / autor: /
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Laura Bailey wraca do świata &quot;The Last of Us&quot;. Gwiazda gry w obsadzie 3. sezonu serialu
źródło: Getty Images
autor: Jeffrey Mayer
Mamy świetną wiadomość dla fanów gry "The Last of Us: Part II". Laura Bailey, czyli aktorka nagradzana za rolę Abby w "The Last of Us: Part II", dołączyła do obsady 3. sezonu serialu HBO "The Last of Us". Nie jest jedyną osobą z obsady gier, która pojawi się w nowym sezonie.

Nowe osoby w obsadzie 3. sezonu serialu "The Last of Us"



Oczywiście w serialu Laura Bailey nie wcieli się w Abby, tę postać gra Kaitlyn Dever. Zamiast tego wcieli się w Elizabeth, liderkę sekty Seraphites. Angaż Bailey oznacza, że serialowa Elizabeth będzie dużo ważniejszą postacią, niż była w grze.

Drugą osobą znaną graczom, która dołączyła do obsady trzeciego sezonu serialu "The Last of Us", jest Ian Alexander. Zagra nową postać imieniem Paco. W grze osoba aktorska użyczała głosu bohaterowi imieniem Lev. W serialu jako Lev wystąpi Kyriana Kratter.

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Trzecim nowym nabytkiem w obsadzie jest John Goodman. Aktor zagra postać imieniem Joey. To połówka duetu zwanego "Heroes of the Highway".

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Wcześniej angaż do trzeciego sezonu otrzymali: Jason Ritter, Patrick Wilson, Clea DuVall i Jorge Lendeborg Jr. Serial "The Last of Us" powróci w przyszłym roku, dwa lata po premierze drugiego sezonu.

Zwiastun serialu "The Last of Us"




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