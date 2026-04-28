Laura Dern dołącza do "Białego Lotosu". Zastąpi Helenę Bonham Carter

Obsada "Białego Lotosu" zyskała właśnie kolejne wielkie nazwisko. W 4. sezonie zobaczymy Laurę Dern. Aktorka zastąpi Helenę Bonham Carter, która niedawno wycofała się z projektu. Co ciekawe, Dern nie przejmie jej roli – twórca serialu, Mike White, napisał dla niej zupełnie nową postać. 

"Biały Lotos" na festiwalu w Cannes



Akcja 4. sezonu "Białego Lotosu" rozegra się podczas festiwalu w Cannes i skupi na gościach oraz pracownikach dwóch luksusowych hoteli sieci na południu Francji. Zdjęcia powstaną m.in. w Airelles Château de la Messardière w Saint-Tropez (jako White Lotus du Cap) oraz w historycznym Hotelu Martinez w Cannes (jako White Lotus Cannes). HBO nie potwierdziło, czy ekipa będzie kręcić w trakcie festiwalu, który startuje już 12 maja i potrwa 10 dni. 

"Biały Lotos", sezon 3.
To nie pierwsza współpraca White'a i Dern – razem stworzyli serial "Iluminacja", za który aktorka zdobyła Złoty Glob. White napisał też i wyreżyserował "Rok psa", w którym Dern zagrała u boku Molly Shannon i Johna C. Reilly’ego.

W obsadzie 4. sezonu "Białego Lotosu" są także m.in. Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Chris Messina, Kumail Nanjiani i Nadia Tereszkiewicz

Laura Dern – ostatnie role


Dern wystąpiła niedawno w serialu "Palm Royale" dla Apple TV+ i jest związana z projektem Sony Pictures TV – dramatem o dziennikarce Miami Herald, Julie K. Brown, i jej śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina. Wśród jej ostatnich produkcji są także "Czy mnie słychać”, "Jay Kelly" oraz "Złodziej z przypadku".

