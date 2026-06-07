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Laureaci i laureatki 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Laureaci+i+laureatki+66.+Krakowskiego+Festiwalu+Filmowego-166985
Laureaci i laureatki 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego
Za nami tydzień pełen filmowych emocji, inspirujących spotkań, koncertów i niekończących się rozmów. Teraz nadszedł czas, by oficjalnie zakończyć 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Wypełniona po brzegi sala Kina Kijów raz jeszcze stała się centrum wydarzeń – to tu twórcy i twórczynie z całego świata z niecierpliwością czekali na ogłoszenie werdyktów. Uroczysta gala zamknięcia zwieńczyła kinową część tegorocznej edycji festiwalu, a jej kulminacyjnym momentem było ogłoszenie laureatów i laureatek. Poznajcie zatem nagrodzone filmy!

Konkurs Polski. Filmy pełnometrażowe



Jury Konkursu Polskiego oceniające pełnometrażowe filmy dokumentalne w składzie: Katarzyna Boniecka, Natalia Koniarz i Wojciech Staroń, po obejrzeniu wszystkich filmów konkursowych, postanowiło przyznać Złotego Lajkonika dla reżyserów najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego Piotrowi Małeckiemu i Maćkowi Nabrdalikowi za film "Igrając z diabłem". W werdykcie jury czytamy: Chcieliśmy nagrodzić film, który staje się szansą na dialog z tym co trudne, na opowiedzenie o swoim bólu po raz pierwszy. Autorzy stworzyli bohaterom bezpieczną przestrzeń do spotkania się z demonami przeszłości. Nie ma słynnych zdjęć z 28 wojen, nie ma obrazów, za którymi można się ukryć. Zostaje tylko człowiek i bliska relacja z nim.

Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia
Mateusz Czuchnowski - "Kroki w ciszy"

Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne
Katarzyna Kultys - "Dom mrówek"

Rekomendację KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego
"Magic Hour"

Nagroda dla najlepszej producentki polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych
Joanna Zielińska - "Zapiski z oblężonego miasta"

Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż
Ilona Urbańska-Grzyb - "Igrając z diabłem"

Konkurs Polski. Filmy krótkometrażowe



Jury Konkursu Polskiego oceniające filmy krótkometrażowe w składzie: Olga Bobrowska, Łukasz M. Maciejewski i Maria Zbąska, po obejrzeniu wszystkich filmów konkursowych, postanowiło przyznać trzy Złote Lajkoniki

Alexandra Kutsen - "Wszystkie miały na imię Anżelika"
Jakub Piątek - "Bacewicz x Bomsori"
Alicja Jasina - "Prawie nad morzem, czyli parówa"


Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych



Jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych w składzie: Weronika Mliczewska, Mehrdad Oskouei, Maria Campaña Ramia, Petra Seliškar i Alessandro Stellino podjęło decyzję o przyznaniu Złotego Rogu dla reżysera i współreżysera najlepszego filmu, ufundowanego przez Telewizję Polską S.A. w wysokości 30 000 zł, Tobiasowi Nölle i Loranowi Bonnardotowi za film "Na zawsze Tristan". W uzasadnieniu werdyktu czytamy: Dzięki swojej wyjątkowej wizji filmowej i poetyckiej, hybrydowej formie, film ten bada wewnętrzny konflikt między człowiekiem a jego wyobrażonym "ja", eksplorując uniwersalną tęsknotę za domem i tożsamością. Poszerzając granice kreatywnego kina dokumentalnego, film swoją oryginalnością, wrażliwością i emocjonalną głębią podróżuje w czasie, by zastanowić się nad nieustającą niecierpliwością ludzkiej natury wobec społecznych wymagań. 

Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych 
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - "Cichy Potop"

Srebrny Róg dla reżyserki filmu o tematyce społecznej 
Pepa Lubojacki - "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"

Human Rights in Motion Award
Maciej Nabrdalik, Piotr Małecki - "Igrając z diabłem"

Nagroda Fipresci
Tamara Kotevska - "Tam, gdzie wracają bociany"

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych



Złoty Smok
Will Freudenheim, Jack Wedge - "Kwaśne Miasto"

Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego 
Paweł Chorzępa - "Stroiciele"

Srebrny Smok dla reżyserki najlepszego filmu animowanego 
Bea Lema - "Boże Ciało"

Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu fabularnego 
Jessy Moussallem - "Faux Bijoux"

Kandydat KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego
Mykola Zaseev - "Niedziela Wielkanocna"

Nagroda Don Kichota dla najlepszego filmu krótkometrażowego 
"Nikt nie szczeka"

Złoty Hejnał dla dokumentu muzycznego
"Tak Miało Być"

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych 
"Duchy"

Nagroda Jury Studenckiego
"Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"

Nagroda Publiczności
"Tam, gdzie rośnie muzyka"

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara® w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także kwalifikuje do nagród BAFTA.

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