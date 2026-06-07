Laureaci i laureatki 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Za nami tydzień pełen filmowych emocji, inspirujących spotkań, koncertów i niekończących się rozmów. Teraz nadszedł czas, by oficjalnie zakończyć 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Wypełniona po brzegi sala Kina Kijów raz jeszcze stała się centrum wydarzeń – to tu twórcy i twórczynie z całego świata z niecierpliwością czekali na ogłoszenie werdyktów. Uroczysta gala zamknięcia zwieńczyła kinową część tegorocznej edycji festiwalu, a jej kulminacyjnym momentem było ogłoszenie laureatów i laureatek. Poznajcie zatem nagrodzone filmy!
Konkurs Polski. Filmy pełnometrażowe
Jury Konkursu Polskiego oceniające pełnometrażowe filmy dokumentalne w składzie: Katarzyna Boniecka
, Natalia Koniarz
i Wojciech Staroń
, po obejrzeniu wszystkich filmów konkursowych, postanowiło przyznać Złotego Lajkonika dla reżyserów najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego Piotrowi Małeckiemu
i Maćkowi Nabrdalikowi
za film "Igrając z diabłem"
. W werdykcie jury czytamy: Chcieliśmy nagrodzić film, który staje się szansą na dialog z tym co trudne, na opowiedzenie o swoim bólu po raz pierwszy. Autorzy stworzyli bohaterom bezpieczną przestrzeń do spotkania się z demonami przeszłości. Nie ma słynnych zdjęć z 28 wojen, nie ma obrazów, za którymi można się ukryć. Zostaje tylko człowiek i bliska relacja z nim. Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia Mateusz Czuchnowski
- "Kroki w ciszy
" Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne Katarzyna Kultys
- "Dom mrówek
" Rekomendację KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego
"Magic Hour
" Nagroda dla najlepszej producentki polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych Joanna Zielińska
- "Zapiski z oblężonego miasta
" Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż Ilona Urbańska-Grzyb
- "Igrając z diabłem
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Konkurs Polski. Filmy krótkometrażowe
Jury Konkursu Polskiego oceniające filmy krótkometrażowe w składzie: Olga Bobrowska, Łukasz M. Maciejewski i Maria Zbąska, po obejrzeniu wszystkich filmów konkursowych, postanowiło przyznać trzy Złote Lajkoniki
. Alexandra Kutsen
- "Wszystkie miały na imię Anżelika
" Jakub Piątek
- "Bacewicz x Bomsori
" Alicja Jasina
- "Prawie nad morzem, czyli parówa
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Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych
Jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych w składzie: Weronika Mliczewska
, Mehrdad Oskouei
, Maria Campaña Ramia, Petra Seliškar
i Alessandro Stellino podjęło decyzję o przyznaniu Złotego Rogu dla reżysera i współreżysera najlepszego filmu
, ufundowanego przez Telewizję Polską S.A. w wysokości 30 000 zł, Tobiasowi Nölle
i Loranowi Bonnardotowi
za film "Na zawsze Tristan"
. W uzasadnieniu werdyktu czytamy: Dzięki swojej wyjątkowej wizji filmowej i poetyckiej, hybrydowej formie, film ten bada wewnętrzny konflikt między człowiekiem a jego wyobrażonym "ja", eksplorując uniwersalną tęsknotę za domem i tożsamością. Poszerzając granice kreatywnego kina dokumentalnego, film swoją oryginalnością, wrażliwością i emocjonalną głębią podróżuje w czasie, by zastanowić się nad nieustającą niecierpliwością ludzkiej natury wobec społecznych wymagań. Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
- "Cichy Potop
" Srebrny Róg dla reżyserki filmu o tematyce społecznej Pepa Lubojacki
- "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto
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Human Rights in Motion Award Maciej Nabrdalik
, Piotr Małecki
- "Igrając z diabłem
" Nagroda Fipresci Tamara Kotevska
- "Tam, gdzie wracają bociany
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Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych Złoty Smok Will Freudenheim
, Jack Wedge
- "Kwaśne Miasto
" Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego Paweł Chorzępa
- "Stroiciele
" Srebrny Smok dla reżyserki najlepszego filmu animowanego Bea Lema
- "Boże Ciało
" Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu fabularnego Jessy Moussallem
- "Faux Bijoux
" Kandydat KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego Mykola Zaseev
- "Niedziela Wielkanocna
" Nagroda Don Kichota dla najlepszego filmu krótkometrażowego
"Nikt nie szczeka
" Złoty Hejnał dla dokumentu muzycznego
"Tak Miało Być
" Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych
"Duchy
" Nagroda Jury Studenckiego
"Gdyby gołębie zamieniły się w złoto
" Nagroda Publiczności
"Tam, gdzie rośnie muzyka
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Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara® w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także kwalifikuje do nagród BAFTA.