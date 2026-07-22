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Laureat Złotej Palmy kręci w Gdańsku. Miasto zamieni się w Czechosłowację

zawszepomorze.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Laureat+Z%C5%82otej+Palmy+kr%C4%99ci+w+Gda%C5%84sku.+Miasto+zamieni+si%C4%99+w+Czechos%C5%82owacj%C4%99-167682
Laureat Złotej Palmy kręci w Gdańsku. Miasto zamieni się w Czechosłowację
źródło: Getty Images
autor: Lionel Hahn
Cristian Mungiu, jeden z najważniejszych europejskich reżyserów i laureat dwóch Złotych Palm w Cannes, kręci właśnie w Gdańsku zdjęcia do filmu "Opowieści Złotego Wieku – Układ Warszawski". Plan zdjęciowy powstał m.in. na Biskupiej Górce, która na potrzeby produkcji wciela się w miasto z dawnej Czechosłowacji.

Cristian Mungiu kręci "Opowieści Złotego Wieku – Układ Warszawski" na Biskupiej Górce w Gdańsku



Biskupia Górka – historyczna część Gdańska – zamieniła się na potrzeby filmu w miasto z dawnej Czechosłowacji. Jak informuje Stowarzyszenie Biskupia Górka, twórcy nie zdradzają, o które konkretnie miasto chodzi. Wiadomo natomiast, że akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 70.

"4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni"
To kolejna produkcja, która wykorzystuje charakterystyczną zabudowę tej części miasta. Jeszcze niedawno powstawały tu zdjęcia do serialu "Zatoka szpiegów", a teraz miejsce przejęła międzynarodowa ekipa Mungiu. Filmowców będzie można spotkać także na Zaspie, w Oliwie oraz na terenach postoczniowych.

Cristian Mungiu zdobywcą tegorocznej Złotej Palmy



Cristian Mungiu od lat należy do grona najważniejszych europejskich twórców. Światowy rozgłos przyniósł mu film "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni", nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i Europejskimi Nagrodami Filmowymi. W tym roku reżyser ponownie triumfował na festiwalu – jego najnowszy film "Fjord" również zdobył najważniejsze wyróżnienie w Cannes.

"Fjord" – zobacz zwiastun nagrodzonego Złotą Palmą filmu Cristiana Mungiu



Rumuńska rodzina imigrantów mieszkająca w Norwegii staje się przedmiotem śledztwa i podlega kontroli lokalnego systemu sądowniczego. Na ekranie: Renate Reinsve i Sebastian Stan. Naszą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

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