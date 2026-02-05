Z "Matriksa" i "Wiedźmina" do "Egzorcysty"! Kolejna osoba w obsadzie filmu Mike'a Flanagana

Mike Flanagan powoli kompletuje obsadę filmu "The Exorcist". Najnowszym nabytkiem jest Laurence Fishburne.
Kto zagra w nowym "Egzorcyście"?
Gwiazdą "The Exorcist"
jest Scarlett Johansson
. W obsadzie są również: Jacobi Jupe
, Diane Lane
i Chiwetel Ejiofor
. Laurence Fishburne
, najlepiej znany jako Morfeusz z widowiska "Matrix
", dołącza do obsady "The Exorcist
" po tym, jak zagrał w najnowszym sezonie serialu "Wiedźmin
". W kogo wcieli się u Flanagana
, tego na razie amerykańskie media nie podają.
Getty Images © Variety
Przypomnijmy, że pierwotnie Universal powierzyło uniwersum "Egzorcysty" Davidowi Gordonowi Greenowi
. Pierwotny plan zakładał realizację całej trylogii. Niestety "Egzorcysta: Wyznawca
" z 2023 roku okazał się finansową klapą. Co gorsza, nie spotkał się też z akceptacją fanów.
W związku z tym Universal zwróciło się do króla horrorów Mike'a Flanagana
. Jego "The Exorcist
" nie będzie powiązany z filmem Greena
, lecz zaproponuje zupełnie nową historię. Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy.
Zdjęcia do filmu powstaną w Nowym Jorku. Premiera planowana jest na marzec 2027 roku.
Zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"