Z "Matriksa" i "Wiedźmina" do "Egzorcysty"! Kolejna osoba w obsadzie filmu Mike'a Flanagana

Mike Flanagan powoli kompletuje obsadę filmu "The Exorcist". Najnowszym nabytkiem jest Laurence Fishburne.

Kto zagra w nowym "Egzorcyście"?



Gwiazdą "The Exorcist" jest Scarlett Johansson. W obsadzie są również: Jacobi Jupe, Diane Lane i Chiwetel Ejiofor.

Laurence Fishburne, najlepiej znany jako Morfeusz z widowiska "Matrix", dołącza do obsady "The Exorcist" po tym, jak zagrał w najnowszym sezonie serialu "Wiedźmin". W kogo wcieli się u Flanagana, tego na razie amerykańskie media nie podają.




Przypomnijmy, że pierwotnie Universal powierzyło uniwersum "Egzorcysty" Davidowi Gordonowi Greenowi. Pierwotny plan zakładał realizację całej trylogii. Niestety "Egzorcysta: Wyznawca" z 2023 roku okazał się finansową klapą. Co gorsza, nie spotkał się też z akceptacją fanów.

W związku z tym Universal zwróciło się do króla horrorów Mike'a Flanagana. Jego "The Exorcist" nie będzie powiązany z filmem Greena, lecz zaproponuje zupełnie nową historię. Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy.

Zdjęcia do filmu powstaną w Nowym Jorku. Premiera planowana jest na marzec 2027 roku.

Zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"




