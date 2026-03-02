Newsy Filmy Inne Zendaya i Tom Holland są już po ślubie? Tak twierdzi stylista gwiazdy
Fakt, że Zendaya i Tom Holland to para, od dłuższego czasu nie jest tajemnicą. Wygląda jednak na to, że gwiazdy są już nawet po ślubie. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi stylisty gwiazdy, Lawa Roacha, który był gościem gali Nagród Aktorskich 2026.


Zendaya i Tom Holland są małżeństwem?



GettyImages-1358887733.jpg Getty Images © Emma McIntyre


W rozmowie z Access Hollywood wieloletni współpracownik aktorki stwierdził: Ślub już się odbył. Przegapiliście go. Dopytywany, czy mówi poważnie, z uśmiechem potwierdził, że jak najbardziej. Przedstawiciele aktorskiej pary nie skomentowali jeszcze tych informacji.

Plotki o zaręczynach Zendayi i Hollanda pojawiły się na początku 2025 roku, gdy aktorka pokazała się na gali Złotych Globów z okazałym diamentowym pierścionkiem. Wkrótce potem Holland w jednym z wywiadów określił Zendayę jako narzeczoną.

Historia ich związku zaczęła się na planie filmów o Spider-Manie. Zendaya i Holland wcielali się w MJ i Petera Parkera w trylogii: "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu". Wkrótce zobaczymy ich ponownie w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu". Oboje wystąpią także w najnowszym filmie Christophera Nolana, "Odysei". Sama Zendaya pojawi się także w filmie "Drama", gdzie zagra bohaterkę, która... przygotowuje się do ślubu. 

Holland już wcześniej podkreślał, że para bardzo chroni swoją prywatność i że nie czują potrzeby dzielenia się publicznie szczegółami ich relacji. 

"Spider-Man: Bez drogi do domu" - zwiastun



