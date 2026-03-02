Zendaya i Tom Holland są już po ślubie? Tak twierdzi stylista gwiazdy

Fakt, że Zendaya i Tom Holland to para, od dłuższego czasu nie jest tajemnicą. Wygląda jednak na to, że gwiazdy są już nawet po ślubie. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi stylisty gwiazdy, Lawa Roacha, który był gościem gali Nagród Aktorskich 2026. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Zendaya i Tom Holland są małżeństwem?
Getty Images © Emma McIntyre
W rozmowie z Access Hollywood wieloletni współpracownik aktorki stwierdził: Ślub już się odbył. Przegapiliście go.
Dopytywany, czy mówi poważnie, z uśmiechem potwierdził, że jak najbardziej. Przedstawiciele aktorskiej pary nie skomentowali jeszcze tych informacji.
Plotki o zaręczynach Zendayi
i Hollanda
pojawiły się na początku 2025 roku, gdy aktorka pokazała się na gali Złotych Globów
z okazałym diamentowym pierścionkiem. Wkrótce potem Holland
w jednym z wywiadów określił Zendayę
jako narzeczoną.
Historia ich związku zaczęła się na planie filmów o Spider-Manie
. Zendaya
i Holland
wcielali się w MJ
i Petera Parkera
w trylogii: "Spider-Man: Homecoming
", "Spider-Man: Daleko od domu
" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu
". Wkrótce zobaczymy ich ponownie w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu
". Oboje wystąpią także w najnowszym filmie Christophera Nolana
, "Odysei
". Sama Zendaya
pojawi się także w filmie "Drama
", gdzie zagra bohaterkę, która... przygotowuje się do ślubu. Holland
już wcześniej podkreślał, że para bardzo chroni swoją prywatność i że nie czują potrzeby dzielenia się publicznie szczegółami ich relacji.
"Spider-Man: Bez drogi do domu" - zwiastun