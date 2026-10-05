Lee Child powiedział "nie" trzeciemu "Jackowi Reacherowi" z Tomem Cruise'em. Tłumaczy powody

Lee Child nie chciał trzeciego filmu o Jacku Reacherze z Tomem Cruise’em. Autor książek, na których oparto adaptacje, zdradził, że miał w kontrakcie możliwość zablokowania kolejnej części i ostatecznie z niej skorzystał. Dziś uważa, że przejście na format serialowy było znacznie lepszym rozwiązaniem.
Lee Child o luksusie, jaki daje serial
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Przypomnijmy, że Cruise
zagrał Reachera
w dwóch filmach: "Jack Reacher: Jednym strzałem
" z 2012 roku oraz "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj
" z 2016 roku. Trzecia część ostatecznie nie powstała. Jak wyjaśnił Child
, jego kontrakt zawarty w 2005 roku dawał mu prawo weta po dwóch filmach. Child
podkreśla, że w momencie zawierania umowy sytuacja na rynku wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy w 2012 roku premierę miał pierwszy film, odniósł on na tyle duży sukces, że osiem starszych książek o Reacherze
trafiło wkrótce do pierwszej dziesiątki bestsellerów. Do 2017 roku krajobraz zdążył się jednak zmienić. Streaming stał się znacznie ważniejszą częścią telewizji, a według Childa
właśnie serial daje twórcom coś, czego nie zapewnia kino - czas. To wspaniały luksus. Osiem godzin, 10 godzin, 12 godzin, ile tylko chcesz.
Jego zdaniem taki format pozwala opowiedzieć całą historię, uwzględniając zarówno spokojniejsze momenty, jak i sceny bardziej widowiskowe, zamiast upychać wszystko w około 90 minut. Child
docenia również większą swobodę przy obsadzaniu aktorów. Jak tłumaczył, w przypadku wysokobudżetowego filmu to nazwisko gwiazdy może decydować o finansowaniu projektu. W telewizji za produkcję płaci platforma, dzięki czemu można obsadzić nawet zupełnie nieznanych aktorów. Dało to wolną rękę przy castingu.
W serialu Prime Video rolę Jacka Reachera
przejął Alan Ritchson
. Produkcja, która zadebiutowała raptem cztery lata temu, doczekała się już zamówienia na piąty i szósty sezon.
"Jack Reacher: Jednym strzałem" - zwiastun