Newsy Filmy Lee Child powiedział "nie" trzeciemu "Jackowi Reacherowi" z Tomem Cruise'em. Tłumaczy powody
Filmy

Lee Child powiedział "nie" trzeciemu "Jackowi Reacherowi" z Tomem Cruise'em. Tłumaczy powody

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lee+Child+powiedzia%C5%82+%22nie%22+trzeciemu+%22Jackowi+Reacherowi%22+z+Tomem+Cruise%27em.+T%C5%82umaczy+powody-168936
Lee Child powiedział &quot;nie&quot; trzeciemu &quot;Jackowi Reacherowi&quot; z Tomem Cruise'em. Tłumaczy powody
Lee Child nie chciał trzeciego filmu o Jacku Reacherze z Tomem Cruise’em. Autor książek, na których oparto adaptacje, zdradził, że miał w kontrakcie możliwość zablokowania kolejnej części i ostatecznie z niej skorzystał. Dziś uważa, że przejście na format serialowy było znacznie lepszym rozwiązaniem.

Lee Child o luksusie, jaki daje serial



GettyImages-615127112.jpg Getty Images © Erika Goldring


Przypomnijmy, że Cruise zagrał Reachera w dwóch filmach: "Jack Reacher: Jednym strzałem" z 2012 roku oraz "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" z 2016 roku. Trzecia część ostatecznie nie powstała. Jak wyjaśnił Child, jego kontrakt zawarty w 2005 roku dawał mu prawo weta po dwóch filmach.

Child podkreśla, że w momencie zawierania umowy sytuacja na rynku wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy w 2012 roku premierę miał pierwszy film, odniósł on na tyle duży sukces, że osiem starszych książek o Reacherze trafiło wkrótce do pierwszej dziesiątki bestsellerów. Do 2017 roku krajobraz zdążył się jednak zmienić. Streaming stał się znacznie ważniejszą częścią telewizji, a według Childa właśnie serial daje twórcom coś, czego nie zapewnia kino - czas. To wspaniały luksus. Osiem godzin, 10 godzin, 12 godzin, ile tylko chcesz. Jego zdaniem taki format pozwala opowiedzieć całą historię, uwzględniając zarówno spokojniejsze momenty, jak i sceny bardziej widowiskowe, zamiast upychać wszystko w około 90 minut.

Child docenia również większą swobodę przy obsadzaniu aktorów. Jak tłumaczył, w przypadku wysokobudżetowego filmu to nazwisko gwiazdy może decydować o finansowaniu projektu. W telewizji za produkcję płaci platforma, dzięki czemu można obsadzić nawet zupełnie nieznanych aktorów. Dało to wolną rękę przy castingu.

W serialu Prime Video rolę Jacka Reachera przejął Alan Ritchson. Produkcja, która zadebiutowała raptem cztery lata temu, doczekała się już zamówienia na piąty i szósty sezon.

"Jack Reacher: Jednym strzałem" - zwiastun



Powiązane artykuły Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

Zobacz wszystkie artykuły

Jack Reacher: Jednym strzałem  (2012)

 Jack Reacher: Jednym strzałem

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj  (2016)

 Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

Reacher  (2022)

 Reacher

Neagley  (2026)

 Neagley

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun "Znieczulenia"

Filmy

Z "Yellowstone" do biografii siostry Faustyny

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office Świat: Chiński Sherlock nowym numerem 1

"Wilkołak. Wojna, która zostaje": Spotkanie z Tomaszem Raczkiem

Filmy

"Miami Vice": Czy nowa wersja filmu podoba się fanom?

Filmy

Z Cannes na Żoliborz. Drugi pokaz "Wymiarów Kina"

Filmy

James Gunn spędzi 10 lat na kierowaniu DC Studios

11 komentarzy