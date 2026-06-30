Peter Parker spotyka Messiego w nowej reklamie "Spider-Mana"

Mieszkańcy Nowego Jorku żyją obecnie dwoma sportowymi wydarzeniami: tryumfem Knicksów oraz mistrzostwami świata w piłce nożnej. Nie inaczej więc musi być z Peterem Parkerem. By popłynąć na fali mundialowej ekscytacji, twórcy filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przygotowali specjalny spot promocyjny z ważnym, piłkarskim elementem. Człowiek-pająk spotyka w nim Człowieka-kozę – czyli GOAT-a, Leo Messiego. To spotkanie możecie zobaczyć w materiale poniżej.
Messi i Peter Parker w reklamie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – o filmie
W spocie słyszymy, że Peter Parker
szykuje się do piłkarskiego kibicowania ze stadionu. Mimo to mundial nie przeszkodzi premierze nadchodzącego "Spider-Mana
". "Całkiem nowy dzień
" ma bowiem premierę dopiero za miesiąc, 31 lipca. Za reżyserię produkcji odpowiada Destin Daniel Cretton
, dla którego będzie to pierwsza praca z pajęczą franczyzą. W przeszłości twórca stanął też za kamerą filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
" oraz znakomitej niezależnej "Przechowalni numer 12
".
Fabuła nowego "Spider-Mana
" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
W filmie oprócz Hollanda
i Zendayi
pojawią się m.in. Jacob Batalon
, Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
oraz Sadie Sink
.