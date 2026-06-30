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Peter Parker spotyka Messiego w nowej reklamie "Spider-Mana"

youtube.com / autor: /
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Peter Parker spotyka Messiego w nowej reklamie &quot;Spider-Mana&quot;
źródło: materialy promocyjne
Mieszkańcy Nowego Jorku żyją obecnie dwoma sportowymi wydarzeniami: tryumfem Knicksów oraz mistrzostwami świata w piłce nożnej. Nie inaczej więc musi być z Peterem Parkerem. By popłynąć na fali mundialowej ekscytacji, twórcy filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przygotowali specjalny spot promocyjny z ważnym, piłkarskim elementem. Człowiek-pająk spotyka w nim Człowieka-kozę – czyli GOAT-a, Leo Messiego. To spotkanie możecie zobaczyć w materiale poniżej.

Messi i Peter Parker w reklamie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"





"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – o filmie



W spocie słyszymy, że Peter Parker szykuje się do piłkarskiego kibicowania ze stadionu. Mimo to mundial nie przeszkodzi premierze nadchodzącego "Spider-Mana". "Całkiem nowy dzień" ma bowiem premierę dopiero za miesiąc, 31 lipca. Za reżyserię produkcji odpowiada Destin Daniel Cretton, dla którego będzie to pierwsza praca z pajęczą franczyzą. W przeszłości twórca stanął też za kamerą filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz znakomitej niezależnej "Przechowalni numer 12".

Fabuła nowego "Spider-Mana" zarysowuje się następująco: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

W filmie oprócz Hollanda i Zendayi pojawią się m.in. Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Sadie Sink.


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