Leonardo DiCaprio i Jessica Biel wyprodukują nowe "The Facts of Life"?

Platforma Deadline donosi, że Leonardo DiCaprio Jessica Biel planują połączyć siły i wspólnie wyprodukować reboot serialu. Sitcom emitowany był w latach 80. i doczekał się aż 9 sezonów, co uczyniło go jedną z najdłużej nadawanych serii telewizyjnych w tamtej dekadzie., będące spin-offem, opowiadało o Ednie Garrett – granej przez Charlotte Rae – gospodyni domowej prowadzącej szkołę dla dziewczyn z internatem. Z czasem kobieta została dietetykiem szkolnym i przejęła opiekę nad czterema dziewczynkami. Następnie razem z nimi założyła własny biznes. Serial skupiał się na problemach, z jakimi borykają się nastolatki – m.in. seksie, narkotykach i zaburzeniach odżywiania.Na razie informacja ta nie została potwierdzona. Studio należące do DiCaprio odmówiło komentarza.