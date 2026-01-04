Leonardo DiCaprio martwi się, czy ludzie wciąż mają apetyt na kino

"Jedna bitwa po drugiej" zarobiła w tym roku 205 milionów dolarów w kinach na całym świecie. Gwiazda filmu, Leonardo DiCaprio, zastanawia się jednak, czy czasy kinowej dystrybucji nie dobiegają powoli końca.
DiCaprio zatroskany przyszłością kin Leonardo DiCaprio
wypowiedział się na temat stanu współczesnego kina w wywiadzie dla "The Times". Gwiazdor jest zaniepokojony tym, dokąd zmierza przemysł, który wyniósł go na szczyt. To zmienia się z prędkością światła. Obserwujemy wielką transformację. Najpierw z kin zniknęły dokumenty. Teraz dramaty dostają bardzo mało czasu, a ludzie czekają, żeby zobaczyć je w streamingu
, powiedział gwiazdor. DiCaprio
pyta: Czy ludzie wciąż mają apetyt? Czy kina staną się silosami – jak bary jazzowe? Liczę tylko, że wystarczająco dużo prawdziwych wizjonerów wciąż będzie dostawać możliwość robienia unikalnych rzeczy, które zostaną pokazane w kinach. Ale to się jeszcze okaże
, podsumował aktor.
To nie pierwsza w ostatnim czasie wypowiedź aktora w takim tonie. W zeszłym miesiącu DiCaprio
powiedział portalowi Deadline: Bardziej niż kiedykolwiek walczymy dziś o przyszłość kinowego doświadczenia. Ściągnięcie ludzi do kin wydaje się coraz większym wyzwaniem.
"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun
O czym opowiada "Jedna bitwa po drugiej"?
Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio
) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn
). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti
), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro
). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.