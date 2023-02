Leslie Grace: "Batgirl" nieemisyjna? Nie, mogła być świetna

Jak Leslie Grace dowiedziała się o kasacji "Batgirl"?

Czy "Batgirl" była "nieemisyjna"?

Temat skasowanej przez DC " Batgirl " wciąż budzi emocje.która zagrała tytułową bohaterkę filmu, opowiedziała w wywiadzie dla "Variety",. Odniosła się też do opinii nowego szefa DC, jakoby " Batgirl Po zakończeniu 7 miesięcy zdjęć w Szkocji Leslie Grace otrzymała prezent od kolegi z planu. Brendan Fraser , który wcielił się w przeciwnika Batgirl , Firefly'a, dał jej złoty naszyjnik z dzwoneczkiem i parą kości do gry., zdradziła aktorka.Mówiąc o "tym wszystkim" aktorka ma oczywiście na myśli decyzję prezesa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava o skasowaniu filmu. Grace dowiedziała się o tym dopiero z prasy., przyznała., dodała aktorka.W " Batgirl " miał wystąpić również Michael Keaton . Aktor wróci jednak do roli Batmana w innym filmie, " Flashu ", który trafi do kin w czerwcu. Zobaczcie jego pierwszy zwiastun, który właśnie zadebiutował w sieci:Zapytana o to, czy w trakcie pracy nad " Batgirl ", pomyślała "ten projekt nie zadziała", Grace odparła:Nowy szef DC Studios Peter Safran powiedział niedawno, że " Batgirl " była "nieemisyjna" i mogła zaszkodzić studiu. Co na to Grace Grace zdradziła też, że prowadziła już rozmowy dotyczące kontynuacji, kiedy studio zdecydowało o odłożeniu projektu na półkę.