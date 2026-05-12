Liam Neeson i John Cleese w filmie, który reżyseruje Matthew Modine
Liam Neeson i John Cleese w filmie, który reżyseruje Matthew Modine

Matthew Modine ("Stranger Things", "Full Metal Jacket") szykuje się do wyreżyserowania filmu "The Splendid Thing". Aktor również zagra w swoim projekcie, a u jego boku mają wystąpić Liam Neeson ("Naga broń") i John Cleese ("The Palace").
    

Jestem podekscytowany emocjonalnymi reakcjami na tę historię i tym, jak doprowadziło to nas do naszej wspaniałej grupy aktorów, czytamy w oświadczeniu, jakie wystosował Matthew Modine na okoliczność targów filmowych w Cannes, które ruszyły właśnie równolegle do festiwalu filmowego.
     
Scenariusz napisali Modine i Stephen Wallis ("Ostatnie ujęcie"). Zdjęcia mają ruszyć we Włoszech w sierpniu.
     
Fantazmatyczna, komiczna historia, międzynarodowa obsada i zdjęcia w jednym z najbardziej romantycznych krajów na świecie! Czy może być coś lepszego?, zachwala swój projekt Modine.
    
Fantastyczna obsada zgromadzona na potrzeby "The Splendid Thing" to świadectwo tego, jak podnoszący na duchu, wzruszający i często zabawny jest ten scenariusz. Bawiąc się z koncepcjami rzeczywistości i fikcji, przywodzi on na myśl szereg uwielbianych filmów, od klasyków w rodzaju "To wspaniałe życie" po "Wszystko wszędzie naraz", dodał producent Carl Clifton.

Liama Neesona mogliśmy niedawno oglądać w "Nagiej broni".

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń".

