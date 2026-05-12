Liam Neeson i John Cleese w filmie, który reżyseruje Matthew Modine

Matthew Modine ("Stranger Things", "Full Metal Jacket") szykuje się do wyreżyserowania filmu "The Splendid Thing". Aktor również zagra w swoim projekcie, a u jego boku mają wystąpić Liam Neeson ("Naga broń") i John Cleese ("The Palace").
Co wiemy o "The Splendid Thing" Matthew Modine'a?
Jestem podekscytowany emocjonalnymi reakcjami na tę historię i tym, jak doprowadziło to nas do naszej wspaniałej grupy aktorów Getty Images © Ernesto S. Ruscio
, czytamy w oświadczeniu, jakie wystosował Matthew Modine
na okoliczność targów filmowych w Cannes, które ruszyły właśnie równolegle do festiwalu filmowego.
Scenariusz napisali Modine
i Stephen Wallis
("Ostatnie ujęcie
"). Zdjęcia mają ruszyć we Włoszech w sierpniu. Fantazmatyczna, komiczna historia, międzynarodowa obsada i zdjęcia w jednym z najbardziej romantycznych krajów na świecie! Czy może być coś lepszego?
, zachwala swój projekt Modine
. Fantastyczna obsada zgromadzona na potrzeby "The Splendid Thing" to świadectwo tego, jak podnoszący na duchu, wzruszający i często zabawny jest ten scenariusz. Bawiąc się z koncepcjami rzeczywistości i fikcji, przywodzi on na myśl szereg uwielbianych filmów, od klasyków w rodzaju "To wspaniałe życie" po "Wszystko wszędzie naraz"
, dodał producent Carl Clifton. Liama Neesona
mogliśmy niedawno oglądać w "Nagiej broni
".
