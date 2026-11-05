Liam Neeson o nowej "Narnii". Tak zareagował na obsadzenie Meryl Streep w roli Aslana

Zbliża się premiera "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja". Kilka tygodni temu potwierdzono oficjalnie, że w filmie usłyszymy Meryl Streep, która użyczy głosu Aslanowi, władcy tytułowej krainy. Wieść ta umknęła jednak Liamowi Neesonowi, który grał Aslana w poprzednich ekranizacjach cyklu C.S. Lewisa. Aktor dowiedział się o tym w nowym wywiadzie, dzięki czemu mogliśmy poznać jego pierwszą reakcję.
"Meryl ma zagrać Jezusa?"
Wyraźnie zaskoczony Neeson
stwierdził: Meryl ma zagrać Jezusa Chrystusa? Cóż, jeśli Chrystus ma być kobietą, nie ma nikogo lepszego niż Meryl.
Zobaczcie sami:
Aktor wcielał się głosowo w Aslana w filmach "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
" z 2005 roku, "Książę Kaspian
" z 2008 roku oraz "Podróż Wędrowca do Świtu
" z 2010 roku. Teraz postać przejmie Streep
, którą do tej roli wybrała reżyserka Greta Gerwig
.
Twórczyni wyjaśniała wcześniej, że zależało jej na aktorce, która potrafi połączyć powagę i głębię z radością oraz dziecięcym zachwytem. Ważny był również wiek - Gerwig
szukała osoby po siedemdziesiątce, której doświadczenie życiowe mogłoby nadać Aslanowi odpowiednią mądrość. Jak podkreśliła, lista aktorów spełniających te warunki nie była długa.
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja
" będzie adaptacją szóstej książki C.S. Lewisa
, ale chronologicznie pierwszej części cyklu. Film opowie o stworzeniu Narnii przez Aslana, na tysiąc lat przed wydarzeniami znanymi z "Lwa, czarownicy i starej szafy
". Gerwig
odpowiada za scenariusz i reżyserię. Kinowa premiera produkcji została zaplanowana na 12 lutego.
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - zwiastun