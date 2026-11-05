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Liam Neeson o nowej "Narnii". Tak zareagował na obsadzenie Meryl Streep w roli Aslana

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Liam+Neeson+o+nowej+%22Narnii%22.+Tak+zareagowa%C5%82+na+obsadzenie+Meryl+Streep+w+roli+Aslana-169512
Liam Neeson o nowej &quot;Narnii&quot;. Tak zareagował na obsadzenie Meryl Streep w roli Aslana
Zbliża się premiera "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja". Kilka tygodni temu potwierdzono oficjalnie, że w filmie usłyszymy Meryl Streep, która użyczy głosu Aslanowi, władcy tytułowej krainy. Wieść ta umknęła jednak Liamowi Neesonowi, który grał Aslana w poprzednich ekranizacjach cyklu C.S. Lewisa. Aktor dowiedział się o tym w nowym wywiadzie, dzięki czemu mogliśmy poznać jego pierwszą reakcję.

"Meryl ma zagrać Jezusa?"



Wyraźnie zaskoczony Neeson stwierdził: Meryl ma zagrać Jezusa Chrystusa? Cóż, jeśli Chrystus ma być kobietą, nie ma nikogo lepszego niż Meryl. Zobaczcie sami: 




Aktor wcielał się głosowo w Aslana w filmach "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" z 2005 roku, "Książę Kaspian" z 2008 roku oraz "Podróż Wędrowca do Świtu" z 2010 roku. Teraz postać przejmie Streep, którą do tej roli wybrała reżyserka Greta Gerwig.

Twórczyni wyjaśniała wcześniej, że zależało jej na aktorce, która potrafi połączyć powagę i głębię z radością oraz dziecięcym zachwytem. Ważny był również wiek - Gerwig szukała osoby po siedemdziesiątce, której doświadczenie życiowe mogłoby nadać Aslanowi odpowiednią mądrość. Jak podkreśliła, lista aktorów spełniających te warunki nie była długa.

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" będzie adaptacją szóstej książki C.S. Lewisa, ale chronologicznie pierwszej części cyklu. Film opowie o stworzeniu Narnii przez Aslana, na tysiąc lat przed wydarzeniami znanymi z "Lwa, czarownicy i starej szafy". Gerwig odpowiada za scenariusz i reżyserię. Kinowa premiera produkcji została zaplanowana na 12 lutego.

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - zwiastun



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 Narnia: Siostrzeniec czarodzieja

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 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian  (2008)

 Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu  (2010)

 Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

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