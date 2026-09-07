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Lilly Wachowski komentuje przyszłość "Matriksa". "Skończyłam"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lilly+Wachowski+komentuje+przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87+%22Matriksa%22+i+projekt+Drew+Goddarda.+%22Sko%C5%84czy%C5%82am%22-168464
Lilly Wachowski komentuje przyszłość &quot;Matriksa&quot;. &quot;Skończyłam&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jason Mendez
W 2024 roku ogłoszono, że Drew Goddard napisze i wyreżyseruje kolejny film z serii "Matrix". Tymczasem głos na temat przyszłości serii zabrała Lilly Wachowski, współautorka cyklu. Twórczyni dała do zrozumienia, że nie planuje już angażować się w serię jako reżyserka.

Lilly Wachowski ma dość "Matriksa"




W podcaście "The Business" stacji KCRW Wachowski stwierdziła, że Warner Bros. chce i zawsze będzie chciało stworzyć kolejną odsłonę, ale ona sama "nie chce już się w to bawić" i czuje, że skończyła z serią.  Nie oznacza to jednak, że Wachowskie całkowicie się odcinają: Może jednak coś się wydarzy z projektem Drew Goddarda. On nie chce kontynuować, dopóki nie dostanie naszego błogosławieństwa. W ten sposób znalazłyśmy się w dość skomplikowanej sytuacji. Być może trochę się w to zaangażujemy, przyjrzymy się temu i zdecydujemy, czy chcemy dać Drew nasze błogosławieństwo, czy nie. Więc niewykluczone, że coś z tego będzie, ale na razie nic nie jest przesądzone.

W ramach serii Lilly i Lana Wachowski wspólnie napisały i wyreżyserowały trzy filmy. Były to "Matrix" (1999), "Matrix Reaktywacja" (2003) oraz "Matrix Rewolucje" (2003). Przy filmie "Matrix Zmartwychwstania" (2021) Lana działała już samodzielnie.

Lilly Wachowski pracuje obecnie nad swoim dystopijnym thrillerem politycznym "The Hunted", do którego próbuje pozyskać finansowanie. W filmie ma wystąpić obsada złożona wyłącznie z osób transpłciowych.

"Matrix" - zwiastun



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