Lilly Wachowski komentuje przyszłość "Matriksa". "Skończyłam"

W 2024 roku ogłoszono, że Drew Goddard napisze i wyreżyseruje kolejny film z serii "Matrix". Tymczasem głos na temat przyszłości serii zabrała Lilly Wachowski, współautorka cyklu. Twórczyni dała do zrozumienia, że nie planuje już angażować się w serię jako reżyserka.
Lilly Wachowski ma dość "Matriksa"
W podcaście "The Business" stacji KCRW Wachowski
stwierdziła, że Warner Bros. chce i zawsze będzie chciało stworzyć kolejną odsłonę, ale ona sama "nie chce już się w to bawić" i czuje, że skończyła z serią. Nie oznacza to jednak, że Wachowskie całkowicie się odcinają: Może jednak coś się wydarzy z projektem Drew Goddarda. On nie chce kontynuować, dopóki nie dostanie naszego błogosławieństwa. W ten sposób znalazłyśmy się w dość skomplikowanej sytuacji. Być może trochę się w to zaangażujemy, przyjrzymy się temu i zdecydujemy, czy chcemy dać Drew nasze błogosławieństwo, czy nie. Więc niewykluczone, że coś z tego będzie, ale na razie nic nie jest przesądzone.
W ramach serii Lilly
i Lana Wachowski
wspólnie napisały i wyreżyserowały trzy filmy. Były to "Matrix
" (1999), "Matrix Reaktywacja
" (2003) oraz "Matrix Rewolucje
" (2003). Przy filmie "Matrix Zmartwychwstania
" (2021) Lana
działała już samodzielnie. Lilly Wachowski
pracuje obecnie nad swoim dystopijnym thrillerem politycznym "The Hunted", do którego próbuje pozyskać finansowanie. W filmie ma wystąpić obsada złożona wyłącznie z osób transpłciowych.
"Matrix" - zwiastun