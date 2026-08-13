Lilly Wachowski o nowym filmie. Hollywood nie chce go sfinansować z powodu transpłciowej obsady

Lilly Wachowski, współreżyserka serii "Matrix", opowiedziała o trudnościach z pozyskaniem finansowania dla swojego nowego filmu "The Hunted". Jak przyznała, hollywoodzkie studia są zainteresowane projektem, ale nie chcą go sfinansować ze względu na obsadę, w której znalazło się wiele transpłciowych osób.
Lily Wachowski o trudnościach
"The Hunted" Getty Images © Alberto E. Rodriguez
to dystopijny thriller polityczny z budżetem wynoszącym około 10 mln dolarów. Wachowski
napisała scenariusz wspólnie ze swoim partnerem, Mickeyem Rayem Mahoneyem. Podczas rozmowy w podcaście "The Business" reżyserka przyznała, że obecnie trudno jest realizować produkcje przedstawiające niedoreprezentowane grupy i marginalizowane perspektywy. Ludziom się podoba, ale naprawdę nie chcą tego robić, ponieważ obsada jest w całości trans. Muszę wykazać się kreatywnością i znaleźć różne sposoby, żeby dotrzeć z tym do ludzi.
Reżyserka podkreśliła również, że napisanie "The Hunted" było dla niej niezwykle ważne. Scenariusz miał być odpowiedzią na to, co dzieje się na świecie z osobami transpłciowymi, a jednocześnie pozwolił jej przelać na papier gniew, frustrację i złość. Wachowski
szuka obecnie innych sposobów na zaprezentowanie historii widzom, nawet jeśli oznaczałoby to rezygnację z realizacji filmu w jego pierwotnej, wysokobudżetowej formie. Na początku miesiąca w teatrze Dynasty Typewriter w Los Angeles odbyło się publiczne czytanie scenariusza. Po prostu wyjdę i będę czerpać z tej trans radości razem ze wszystkimi moimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie tego doświadczyć. "The Hunted"
produkują Lawrence Mattis i Sarah Marie Flores z Anarchists United oraz Natasha Lyonne z Ariadne Collective. Lilly Wachowski
najbardziej znana jest z pracy nad "Matrixem
", "Matrixem Reaktywacją
" i "Matrixem Rewolucjami
", które współreżyserowała ze swoją siostrą Laną Wachowski
. W jej filmografii znajdują się również "Brudne pieniądze
", "Speed Racer
", "Atlas chmur
" i "Jupiter: Intronizacja
". Wachowski
współtworzyła także serial "Sense8
".
"Sense8" - zwiastun