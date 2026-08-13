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Lilly Wachowski o nowym filmie. Hollywood nie chce go sfinansować z powodu transpłciowej obsady

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lilly+Wachowski+o+nowym+filmie+%22The+Hunted%22.+Hollywood+nie+chce+go+sfinansowa%C4%87+z+powodu+transp%C5%82ciowej+obsady-168025
Lilly Wachowski o nowym filmie. Hollywood nie chce go sfinansować z powodu transpłciowej obsady
źródło: Getty Images
autor: Santiago Felipe
Lilly Wachowski, współreżyserka serii "Matrix", opowiedziała o trudnościach z pozyskaniem finansowania dla swojego nowego filmu "The Hunted". Jak przyznała, hollywoodzkie studia są zainteresowane projektem, ale nie chcą go sfinansować ze względu na obsadę, w której znalazło się wiele transpłciowych osób.

Lily Wachowski o trudnościach



GettyImages-1389223829.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez


"The Hunted" to dystopijny thriller polityczny z budżetem wynoszącym około 10 mln dolarów. Wachowski napisała scenariusz wspólnie ze swoim partnerem, Mickeyem Rayem Mahoneyem. Podczas rozmowy w podcaście "The Business" reżyserka przyznała, że obecnie trudno jest realizować produkcje przedstawiające niedoreprezentowane grupy i marginalizowane perspektywy. Ludziom się podoba, ale naprawdę nie chcą tego robić, ponieważ obsada jest w całości trans. Muszę wykazać się kreatywnością i znaleźć różne sposoby, żeby dotrzeć z tym do ludzi.

Reżyserka podkreśliła również, że napisanie "The Hunted" było dla niej niezwykle ważne. Scenariusz miał być odpowiedzią na to, co dzieje się na świecie z osobami transpłciowymi, a jednocześnie pozwolił jej przelać na papier gniew, frustrację i złość. Wachowski szuka obecnie innych sposobów na zaprezentowanie historii widzom, nawet jeśli oznaczałoby to rezygnację z realizacji filmu w jego pierwotnej, wysokobudżetowej formie. Na początku miesiąca w teatrze Dynasty Typewriter w Los Angeles odbyło się publiczne czytanie scenariusza. Po prostu wyjdę i będę czerpać z tej trans radości razem ze wszystkimi moimi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie tego doświadczyć.

"The Hunted" produkują Lawrence Mattis i Sarah Marie Flores z Anarchists United oraz Natasha Lyonne z Ariadne Collective.

Lilly Wachowski najbardziej znana jest z pracy nad "Matrixem", "Matrixem Reaktywacją" i "Matrixem Rewolucjami", które współreżyserowała ze swoją siostrą Laną Wachowski. W jej filmografii znajdują się również "Brudne pieniądze", "Speed Racer", "Atlas chmur" i "Jupiter: Intronizacja". Wachowski współtworzyła także serial "Sense8".

"Sense8" - zwiastun



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