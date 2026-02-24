Newsy Filmy Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach ikonicznej produkcji
To oficjalne wieści: Lily Collins wcieli się w Audrey Hepburn w filmie o realizacji słynnego "Śniadania u Tiffany'ego" z 1961 roku. Projekt rozwijają Case Study Films (należące do samej aktorki) oraz Imagine Entertainment wraz z producentem Scottem LaStaitim.


Co wiemy o filmie?





Scenariusz napisze Alena Smith (twórczyni serialu "Dickinson"), adaptując bestsellerową książkę Sama Wassona "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman" z 2010 roku. Publikacja po raz pierwszy kompleksowo opisała kulisy powstawania filmu.

"Śniadanie u Tiffany’ego", wyreżyserowane przez Blake'a Edwardsa na podstawie prozy Trumana Capote, ugruntowało pozycję Hepburn jako globalnej ikony stylu. Aktorka zagrała Holly Golightly - nowojorską bywalczynię salonów, która nawiązuje przyjaźń nowym młodym sąsiadem. Za swoją rolę była nominowana do nagrody Akademii. Ostatecznie film zdobył dwa Oscary (za muzykę i piosenkę) i w 2012 roku trafił do amerykańskiego National Film Registry. 

Obecnie Lily Collins można oglądać w serialowym hicie Netfliksa "Emily w Paryżu", który doczekał się już szóstego sezonu. Aktorka była nominowana do Złotego Globu i Emmy, a oprócz kariery przed kamerą intensywnie rozwija działalność producencką.

Kilka lat temu z rolą Audrey Hepburn wiązana była Rooney Mara - filmowa biografia nie doszła jednak do skutku.

"Śniadanie u Tiffany'ego" - zwiastun



