Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach ikonicznej produkcji

To oficjalne wieści: Lily Collins wcieli się w Audrey Hepburn w filmie o realizacji słynnego "Śniadania u Tiffany'ego" z 1961 roku. Projekt rozwijają Case Study Films (należące do samej aktorki) oraz Imagine Entertainment wraz z producentem Scottem LaStaitim.
Co wiemy o filmie?
Scenariusz napisze Alena Smith
(twórczyni serialu "Dickinson
"), adaptując bestsellerową książkę Sama Wassona
"Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman" z 2010 roku. Publikacja po raz pierwszy kompleksowo opisała kulisy powstawania filmu.
"Śniadanie u Tiffany’ego
", wyreżyserowane przez Blake'a Edwardsa
na podstawie prozy Trumana Capote
, ugruntowało pozycję Hepburn
jako globalnej ikony stylu. Aktorka zagrała Holly Golightly - nowojorską bywalczynię salonów, która nawiązuje przyjaźń nowym młodym sąsiadem. Za swoją rolę była nominowana do nagrody Akademii. Ostatecznie film zdobył dwa Oscary
(za muzykę i piosenkę) i w 2012 roku trafił do amerykańskiego National Film Registry.
Obecnie Lily Collins
można oglądać w serialowym hicie Netfliksa "Emily w Paryżu
", który doczekał się już szóstego sezonu. Aktorka była nominowana do Złotego Globu
i Emmy
, a oprócz kariery przed kamerą intensywnie rozwija działalność producencką.
Kilka lat temu z rolą Audrey Hepburn
wiązana była Rooney Mara
- filmowa biografia nie doszła jednak do skutku.
"Śniadanie u Tiffany'ego" - zwiastun