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Lily-Rose Depp w filmie o "Playboyu". Kto zagra Hugh Hefnera?

Deadline / autor: /
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Lily-Rose Depp w filmie o &quot;Playboyu&quot;. Kto zagra Hugh Hefnera?
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Lily-Rose Depp, Bill Pullman i Indiana Elle spotkają się na planie filmu "Playmates". Za kamerą stanie Lorraine Nicholson – córka Jacka Nicholsona, dla której będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Film powstał na podstawie jej własnego scenariusza i będzie czerpał z jej osobistych doświadczeń związanych z rezydencją "Playboya".

GettyImages-2265343417.jpg Getty Images © JC Olivera
Indiana Elle

"Playmates" – wspomnienia z życia w rezydencji "Playboya"



Historia została osadzona w Los Angeles i koncentruje się na 13-letniej Elle (Indiana Elle), rezolutnej nastolatce, która traktuje słynną Rezydencję Playboya niemal jak własny dom. To właśnie tam poznaje Annę (Lily-Rose Depp), jedną z siedmiu młodych kobiet starających się o tytuł Dziewczyny Miesiąca.

Choć na pierwszy rzut oka niewiele je łączy, dziewczyny szybko się zaprzyjaźniają. Postanawiają też zawrzeć swego rodzaju sojusz: każda chce pomóc drugiej zdobyć to, na czym najbardziej jej zależy. Dla Anny jest to okładka magazynu, natomiast Elle marzy o chłopaku.

Lorraine Nicholson jest córką trzykrotnego zdobywcy Oscara Jacka Nicholsona oraz aktorki Rebeki Broussard. Pomysł na "Playmates" częściowo wyrósł z jej własnych wspomnień z dorastania w Playboy Mansion.

W filmie pojawi się także Bill Pullman. Aktor wcieli się w Hugh Hefnera, założyciela "Playboya".

GettyImages-2293561080.jpg Getty Images © Ernesto Ruscio
Bill Pullman
Lily-Rose Depp objęła również stanowisko producentki filmu. 

Bill Pullman i Lily-Rose Depp – ostatnie projekty



Depp pojawi się również niedługo w komedii science fiction "Alpha Gang" braci Zellnerów. Film był ostatnio prezentowany na festiwalach w Telluride i Toronto. 

Pullman w ostatnim czasie pojawił się m.in. w serialu Netfliksa "The Boroughs" oraz filmach "Everybody Digs Bill Evans" i "The Basics of Philosophy" w reżyserii Paula Schradera. Ten ostatni miał swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji.

Bill Pullman w serialu "The Boroughs" – zobacz zwiastun 



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