Lily-Rose Depp w filmie o "Playboyu". Kto zagra Hugh Hefnera?

Lily-Rose Depp, Bill Pullman i Indiana Elle spotkają się na planie filmu "Playmates". Za kamerą stanie Lorraine Nicholson – córka Jacka Nicholsona, dla której będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski. Film powstał na podstawie jej własnego scenariusza i będzie czerpał z jej osobistych doświadczeń związanych z rezydencją "Playboya".
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Indiana Elle
"Playmates" – wspomnienia z życia w rezydencji "Playboya"
Historia została osadzona w Los Angeles i koncentruje się na 13-letniej Elle (Indiana Elle
), rezolutnej nastolatce, która traktuje słynną Rezydencję Playboya niemal jak własny dom. To właśnie tam poznaje Annę (Lily-Rose Depp
), jedną z siedmiu młodych kobiet starających się o tytuł Dziewczyny Miesiąca.
Choć na pierwszy rzut oka niewiele je łączy, dziewczyny szybko się zaprzyjaźniają. Postanawiają też zawrzeć swego rodzaju sojusz: każda chce pomóc drugiej zdobyć to, na czym najbardziej jej zależy. Dla Anny jest to okładka magazynu, natomiast Elle marzy o chłopaku. Lorraine Nicholson
jest córką trzykrotnego zdobywcy Oscara Jacka Nicholsona
oraz aktorki Rebeki Broussard
. Pomysł na "Playmates" częściowo wyrósł z jej własnych wspomnień z dorastania w Playboy Mansion.
W filmie pojawi się także Bill Pullman
. Aktor wcieli się w Hugh Hefnera
, założyciela "Playboya".
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Bill PullmanLily-Rose Depp
objęła również stanowisko producentki filmu.
Depp pojawi się również niedługo w komedii science fiction "Alpha Gang
" braci Zellnerów
. Film był ostatnio prezentowany na festiwalach w Telluride i Toronto.
Pullman w ostatnim czasie pojawił się m.in. w serialu Netfliksa "The Boroughs
" oraz filmach "Everybody Digs Bill Evans
" i "The Basics of Philosophy
" w reżyserii Paula Schradera
. Ten ostatni miał swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji.