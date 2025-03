OFICJALNIE: Matka słynnego psychopaty z serii "Piątek trzynastego" wybrana

Matka Jasona znów będzie mordować?

Serialpomyślany jest jako prequel kultowego cyklu horrorów "Piątek trzynastego". Skupi się on postaci Pameli, matki Jasona , która – czego część fanów nie pamięta – była morderczynią w oryginalnymto aktorka, która dobrze znają widzowie platform Netflix i Disney+. W ostatnich latach mogliście ją bowiem oglądać w serialach " Hawkeye ", " Już nie żyjesz " oraz " Za fasadą ".Show jest w planach od dawna. Pierwotnie miał za niego odpowiadać Bryan Fuller . Za jego czasów do roli matki wskazywana była Charlize Theron . Wspólny projekt A24 i platformy Peacock okazał się jednak w jego wydaniu bardzo kosztowną produkcją i ostatecznie nie doszedł do skutku.Za aktualną wersję odpowiada Bradley Caleb Kane , który ma na swoim koncie takie seriale, jak " Fringe ", " Piraci ", " Wojownik ".Szczegóły fabuły serialu nie są znane. Według dostępnych źródeł Pamela będzie piosenkarką, która rezygnuje z kariery, by zająć się opieką nad swoim synem. Jego odmienność sprawia, że jest narażony na śmiech i ataki ze strony innych. Gdy w końcu dochodzi do tragedii zrozpaczona Pamela weźmie sprawiedliwość we własne ręce...