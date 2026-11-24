Wygląda na to, że sukces najnowszej odsłony "Igrzysk śmierci" rozbudził apetyt na jeszcze więcej historii ze świata Panem. Lionsgate nie ukrywa, że chętnie ponownie nawiązałoby współpracę z Suzanne Collins. Prezes działu filmowego studia Adam Fogelson przyznał, że jest gotów czekać na kolejny pomysł pisarki i zapoznać się z nim, gdy tylko będzie na to gotowa.
Prezes studia czeka na ruch Suzanne Collins
W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Fogelson
podkreślił, że Collins
pozostaje najważniejszą osobą w kwestii przyszłości franczyzy. Zaznaczył, że przekazał już autorce, iż jeśli będzie chciała przedstawić mu kolejny projekt, rzuci wszystko, by go przeczytać. Na razie nie wiadomo jednak, czy pisarka planuje następną książkę ani czy powstanie kolejny film.
Szef Lionsgate zwrócił też uwagę na reakcję widzów na "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
". Film zarobił podczas premierowego weekendu w Ameryce Północnej 119,3 mln dolarów, co było wynikiem lepszym niż otwarcia dwóch poprzednich części serii. Dla porównania, "Ballada ptaków i węży
" z 2023 roku rozpoczęła tamtejszą dystrybucję od 44 mln dolarów. Fogelson
przyznał, że studio uważnie wsłuchuje się w głosy fanów, którzy wskazują historie z uniwersum, jakie chcieliby zobaczyć na ekranie. Niektóre z tych pomysłów mogłyby zainteresować również Collins
. Jak zaznaczył, to jednak od pisarki zależy, czy któryś z nich zainspiruje ją do napisania kolejnej książki.
"Wschód słońca w dniu dożynek
" opowiada o młodości Haymitcha Abernathy'ego
, którego w pierwszych filmach grał Woody Harrelson
. W nowej produkcji w tę postać wcielił się Joseph Zada
. Film w reżyserii Francisa Lawrence'a
rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszej powieści Collins
.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun