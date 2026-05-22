Trwają prace nad kontynuacją "Michaela". Część filmu już nakręcono

Po ogromnym sukcesie kasowym filmu "Michael" studio Lionsgate potwierdziło, że pracuje nad sequelem produkcji poświęconej Michaelowi Jacksonowi. Pierwszy film zarobił już ponad 715 mln dolarów na świecie. 

Nowymi szczegółami dotyczącymi projektu podzielił się Adam Fogelson, szef działu filmowego Lionsgate Studios, podczas kwartalnego spotkania z inwestorami. Jak przyznał, studio jest bardzo podekscytowane postępami prac nad kontynuacją i prowadzi rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Fogelson podkreślił, że historia Jacksona wciąż oferuje ogrom materiału na kolejny film. Według niego pierwsza część nie wykorzystała wielu najważniejszych wydarzeń z życia artysty ani dużej części jego najpopularniejszego katalogu muzycznego.

Jak zdradził przedstawiciel Lionsgate, sequel będzie mógł rozwijać historię zarówno chronologicznie do przodu, jak i wracać do wydarzeń z okresu pokazanego już w pierwszym filmie. Studio uważa, że materiału wystarczy na kolejną dużą widowiskową produkcję skierowaną do globalnej publiczności.

Co ciekawe, część materiału do sequela została już wcześniej nakręcona. Pierwotnie "Michael" miał obejmować też późniejszy okres życia artysty i wykraczać poza rok 1988, na którym kończy się obecna wersja filmu. W produkcji znajdowały się sceny dotyczące oskarżeń o molestowanie dzieci oraz późniejszych procesów sądowych Jacksona. Ostatecznie fragmenty te zostały usunięte po odkryciu przez przedstawicieli spadkobierców muzyka klauzuli w ugodzie zawartej z Jordanem Chandlerem - chłopcem, który oskarżył Jacksona o molestowanie. Zgodnie z zapisami porozumienia jego postać nie mogła zostać pokazana ani nawet wspomniana w filmie.

Zmiany wymagały ponownych dokrętek, które trwały ponad trzy tygodnie i kosztowały produkcję dodatkowe 10-15 mln dolarów. Mimo to studio planuje wykorzystać część wcześniej nakręconego materiału w sequelu. Jak ujawnił Fogelson, nawet 25-30% drugiego filmu może pochodzić z już istniejących zdjęć.

Na razie nie ujawniono daty premiery kontynuacji. W rolę tytułową wciela się Jaafar Jackson.

