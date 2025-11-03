"Niezniszczalni" powrócą? Lionsgate kupuje prawa do serii

Studio Lionsgate nie będzie dobrze wspominać 2025 roku. W kinach zaliczyło imponującą liczbę kasowych wtop. A jednak optymizm nie opuszcza władze wytwórni. Lionsgate właśnie zainwestował w cykl filmowy, który dwa lata temu okazał się spektakularną klapą.
Lionsgate wierzy w "Niezniszczalnych"
Tym cyklem są "Niezniszczalni"
. Lionsgate podpisało właśnie kontrakt z Millennium Films. Jednym z jego elementów jest przejęcie praw do tej właśnie serii akcyjniaków. Lionsgate będzie mógł zrealizować nowe filmy fabularne, seriale, a nawet gry wideo.
"Niezniszczalni
" to opowieść o grupie najemników podejmujących się samobójczych misji. Idea cyklu opiera się na angażowaniu największych legend kina akcji. Wystąpili w nim m.in.: Sylvester Stallone
, Jason Statham
, Dolph Lundgren
, Tony Jaa
, Iko Uwais
, Randy Couture
, Jet Li
, Bruce Willis
, Jean-Claude Van Damme
i Chuck Norris
.
Pierwsze trzy filmy cyklu cieszyły się popularnością. Każdy z nich zdołał zarobić na świecie przynajmniej 200 milionów dolarów
(a dwójka przebiła granicę 300 milionów). Jednak część czwarta sprzedała się fatalnie. Wpływy wyniosły zaledwie 51 milionów dolarów
, z czego z Ameryki pochodziło tylko 16 milionów dolarów. To wszystko przy budżecie sięgającym 100 milionów dolarów.
Jakie są plany Lionsgate'u wobec tej marki, tego na razie nie wiadomo. Jednak w ramach umowy z Millennium Films przejęło też prawa do postaci Johna Rambo
. A tu już jesteśmy na etapie realizacji filmowego prequela. W młodego Rambo wcieli się Noah Centineo
.
Zwiastun filmu "Niezniszczalni 4"