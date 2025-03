"Piła XI" nie została skasowana. Data premiery "Piły XI" została skasowana

"The Strangers: Chapter 2" zamiast "Piły XI". Dobra zamiana?

Zwiastun filmu "Piła X"

Billy the Puppet obiecuje, że seria "Piła" nigdy się nie skończymiała trafić do kin pod koniec września. Tak się jednak nie stanie. Studio Lionsgate kasując tę datę premiery potwierdziło, że wokół filmu źle się dzieje.Przypomnijmy, że nieco ponad tydzień temu Bloody Disgusting informowało, że projekt trafił do kosza. Powodem nie były problemy z fabułą czy filmowcami. Chodziło raczej o konflikt pomiędzy producentami.I choć konflikt najwyraźniej nie został jeszcze rozwiązany, Lionsgate odmawia kapitulacji i obiecuje, że film powstanie. Studio wypuściło nawet specjalny komunikat, w którym, czyli laleczka, z której usług korzystał John Kramme, informuje:Strata jednych, to zysk innych. Lionsgate podało bowiem, jaki film przejmie zwolnioną przez " Piłę XI " wrześniową datę. To inny slasher -Filmto kontynuacja, który z kolei był remakiem filmu. Nowa odsłona pomyślana jest jako trylogia. Jej gwiazdą zostałaW obsadzie są również: Gabriel Basso Ema Horvath . Całość wyreżyserował Renny Harlin to historia pary, których podróż przez Amerykę przerywa awaria samochodu. Zmuszeni zostają do spędzenia nocy w położonym na uboczu domu. Wkrótce zaczynają być nękani przez grupę nieznajomych, zamaskowanych osób...