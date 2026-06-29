Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"

W lipcu w projekcie "50 na 51" będzie autotematycznie, klasycznie i gatunkowo! Odwiedzimy Suchą Beskidzką, Pszczew, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Sopot, Rzeszów, Katowice i Szczecin. Przejdziemy od ,,Dziecinnych pytań" do wielkich spraw dzięki kinu Janusza Zaorskiego. Oddamy głos zarówno debiutantom jak i uznanym twórcom. Odkryjemy różne oblicza Aleksandry Koniecznej i Agnieszki Smoczyńskiej. Nie zabraknie czasu na śmiech przez łzy oraz miejsca na eksperyment i wyobraźnię Marcina Giżyckiego. Rok 2026 został ustanowiony Rokiem Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej okazji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST przyjrzymy się aktorkom występującym w filmach Wajdy, a w Pszczewie prześledzimy ewolucję filmowego spojrzenia Kieślowskiego.
W czerwcu byliśmy w Sulęczynie, Smarzykowie, Pszczewie, Jarocinie, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Świętując fakt, że 2026 to rok Krzysztofa Kieślowskiego, aż trzy instytucje poświęciły mu swoje wydarzenia. Prześledziliśmy drogę reżysera od dokumentu do fabuły oraz spojrzeliśmy na jego twórczość przez pryzmat kolorów. Dzięki filmom młodych twórców polskiego kina spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy, kiedy nikt nie patrzy, a także przekonaliśmy się, czy jesteśmy za duzi na bajki. Nie zabrakło – nomen omen – śladów czerwca, czyli filmowych opowieści Filipa Bajona.
W lipcu zapraszamy na: Aktorki Andrzeja Wajdy | Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST, Fundacja Biuro Kultury, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Toruń
1.07 Panny z Wilka
, reż. Andrzej Wajda
2.07 Brzezina
, reż. Andrzej Wajda. Spotkanie z Emilią Krakowską, Anną Seniuk, Grażyną Szapołowską, Alicją Bachledą-Curuś i Agatą Buzek. W rozmowie weźmie udział również Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spotkanie prowadzi krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, kurator sekcji Eksperyment i wyobraźnia: Giżycki | Fundacja Czarny Karzeł, Bydgoszcz
2.07 Marcin i Czarny Karzeł: Theatrum Magicum, Wieczór, Niedokończone życie Phoebe Hicks. Wprowadzenie Adam Trwoga. Miejsce projekcji: Teatr Polski w Bydgoszczy
3.07 Wyspa R.O
. Jana Lenicy oraz wybrane filmy krótkometrażowe Marcina Giżyckiego. Wprowadzenie Remigiusz Zawadzki, po pokazie spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską
Miejsce projekcji: Bydgoszcz Wschód, ul. Startowa 5 Janusz Zaorski: od "Dziecinnych pytań" do wielkich spraw | Fundacja FILMKULTURA, Kino za Rogiem Cafe, Rzeszów
5.07 Piłkarski poker
, reż. Janusz Zaorski i spotkanie z reżyserem Kino o kinie w ramach IV Festiwalu Artystycznego ,,Urodziny Billy’ego Wildera" | Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej
3-6.07 Pollywood
, reż. Paweł Ferdek Superprodukcja
, reż. Juliusz Machulski Vinci
, reż. Juliusz Machulski Vinci 2,
reż. Juliusz Machulski Bulwar Zachodzącego Słońca
, reż. Billy Wilder
Spotkanie z Juliuszem Machulskim i Pawłem Ferdkiem Młyny na Lato. Filmowe czwartki. Klasyka polskiego kina | Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Bydgoszcz
2.07 Kronika wypadków miłosnych
, reż. Andrzej Wajda
23.07 Vabank
, reż. Juliusz Machulski
30.07 Vabank II
, czyli riposta, reż. Juliusz Machulski Smoczyńska x 3 | Sopot Film Festival, Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
6-8.07 Córki Dancingu
, reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką Fuga
, reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką The Silent Twins
, reż. Agnieszka Smoczyńska i spotkanie z reżyserką Debiuty. Nowe głosy polskiego kina | Klub Kultury Mydlniki Filia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", Kraków
12.07 Błazny
, reż. Gabriela Muskała i spotkanie z aktorką Justyną Litwic
Lokalizacja: Amfiteatr w Parku Młynówka Królewska przy ul. Zarzecze, Kraków Wakacje z komedią | Kino Zorza, Regionalna Fundacja Filmowa, Rzeszów
9.07 Dzień świra
, reż. Marek Koterski
23.07 Poszukiwany, poszukiwana
, reż. Stanisław Bareja Śmiech przez łzy | Instytucja Filmowa Silesia Film, Kino Kosmos, Katowice
2.07 Chłopaki nie płaczą
, reż. Olaf Lubaszenko, seans z prelekcją Koń Movie, czyli Marcina Kończewskiego, popularnego polskiego twórcy internetowego, blogera i krytyka filmowego
31.07 Wesele
, reż. Wojciech Smarzowski, seans z prelekcją Macieja Gila, historyka filmu i popularyzatora kultury filmowej Intymność i napięcie. Trzy oblicza Aleksandry Koniecznej | Kino Pionier 1907, Dom Kultury "Krzemień" w Szczecinie
10.07 Jak pies z kotem
, reż. Janusz Kondratiuk
11.07 Śubuk
, reż. Jacek Lusiński i spotkanie z Aleksandrą Konieczną
12.07 Ostatnia rodzina
, reż. Jan P. Matuszyński Nie tylko Niebieski – ewolucja spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego | Kino Przystań, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
11.07 Podwójne życie Weroniki
, reż. Krzysztof Kieślowski
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się do końca lutego 2027 roku. Dzięki projektowi zawitamy do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości.
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdyni
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Partnerem głównym "50 na 51" jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne
Ogólnopolskimi patronami medialnymi projektu są Telewizja Polska, Polska Press Grupa, naszemiasto.pl, Program 1 Polskiego Radia, Program 3 Polskiego Radia, Interia, Magazyn Filmowy SFP, Ekrany, Filmweb, Miesięcznik KINO, Telewizja Kino Polska.
Autorką identyfikacji graficznej projektu "50 na 51" jest Ola Jasionowska.