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Sorvino i Kudrow wracają jako Romy i Michele. Ruszyły zdjęcia do sequela

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lisa+Kudrow+i+Mira+Sorvino+w+sequelu+komedii+%22Romy+i+Michele+na+zje%C5%BAdzie+absolwent%C3%B3w%22-167009
Sorvino i Kudrow wracają jako Romy i Michele. Ruszyły zdjęcia do sequela
To już oficjalne: ruszyły prace nad kontynuacją filmu "Romy i Michele na zjeździe absolwentów", kultowej komedii z udziałem Lisy Kudrow i Miry Sorvino. Zdjęcia wystartowały w Los Angeles.  

Co wiemy o sequelu?





Nowy film powstaje dla studia 20th Century Studios, a za kamerą stanął Tim Federle, znany m.in. z projektu "High School Musical: Serial". Kontynuacja nie trafi do kin - zamiast tego zostanie udostępniona jako produkcja streamingowa na platformie Hulu w USA oraz Disney+ w innych krajach.

W sequelu ponownie zobaczymy część obsady oryginału. Poza Kudrow i Sorvino do swoich ról wracają m.in. Janeane Garofalo, Alan Cumming, Camryn Manheim oraz Julia Campbell. Dołączą do nich także nowi aktorzy, w tym Keegan-Michael Key, Rob Huebel, Breckin Meyer, Patrick Warburton oraz Nathan Lee Graham.

Scenariusz napisała Robin Schiff, która odpowiadała również za oryginał. W produkcję zaangażowani są także twórcy pierwszej części, w tym kostiumografka Mona May.

Oryginalny film z 1997 roku nie był dużym kinowym hitem, jednak z czasem zyskał status produkcji kultowej. Opowiadał o dwóch przyjaciółkach, które pojawiają się na zjeździe absolwentów i postanawiają upozorować swoje sukcesy zawodowe. 

"High School Musical: Serial" - zwiastun



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