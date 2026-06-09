Sorvino i Kudrow wracają jako Romy i Michele. Ruszyły zdjęcia do sequela

To już oficjalne: ruszyły prace nad kontynuacją filmu "Romy i Michele na zjeździe absolwentów", kultowej komedii z udziałem Lisy Kudrow i Miry Sorvino. Zdjęcia wystartowały w Los Angeles.
Co wiemy o sequelu?
Nowy film powstaje dla studia 20th Century Studios, a za kamerą stanął Tim Federle
, znany m.in. z projektu "High School Musical: Serial
". Kontynuacja nie trafi do kin - zamiast tego zostanie udostępniona jako produkcja streamingowa na platformie Hulu w USA oraz Disney+ w innych krajach.
W sequelu ponownie zobaczymy część obsady oryginału. Poza Kudrow
i Sorvino
do swoich ról wracają m.in. Janeane Garofalo
, Alan Cumming
, Camryn Manheim
oraz Julia Campbell
. Dołączą do nich także nowi aktorzy, w tym Keegan-Michael Key
, Rob Huebel
, Breckin Meyer
, Patrick Warburton
oraz Nathan Lee Graham
.
Scenariusz napisała Robin Schiff
, która odpowiadała również za oryginał. W produkcję zaangażowani są także twórcy pierwszej części, w tym kostiumografka Mona May
.
Oryginalny film z 1997 roku nie był dużym kinowym hitem, jednak z czasem zyskał status produkcji kultowej. Opowiadał o dwóch przyjaciółkach, które pojawiają się na zjeździe absolwentów i postanawiają upozorować swoje sukcesy zawodowe.
"High School Musical: Serial" - zwiastun