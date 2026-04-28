Lisa Kudrow wspomina pracę nad serialem "Przyjaciele": "Za kulisami działy się nieprzyjemne rzeczy"
Lisa Kudrow wspomina pracę nad serialem "Przyjaciele": "Za kulisami działy się nieprzyjemne rzeczy"

Lisa Kudrow udzieliła niedawno wywiadu gazecie "The Times of London", w którym wróciła wspomnieniami do czasów realizacji kultowego serialu "Przyjaciele". Odtwórczyni roli Phoebe przyznała, iż "za kulisami zdecydowanie działy się nieprzyjemne rzeczy".

- Nie zapominajcie, że nagrywaliśmy odcinki przed publicznością liczącą 400 osób - wspomina Kudrow - Jeśli ktoś z obsady pomylił jedną z kwestii w scenariuszu albo nie uzyskała ona idealnej reakcji od widowni, scenarzyści potrafili mówić: "Czy ta suka nie umie czytać? Nawet się nie stara. Spieprzyła moją kwestię".

Aktorka dodała również, że w dziale scenarzystów "faceci zostawali do późna, dyskutując o swoich fantazjach seksualnych na temat Jennifer (Aniston) i Courteney (Cox). To było intensywne".


Kudrow przyznała, iż scenarzyści traktowali obsadę w "brutalny" sposób. Sama nie zwracała na to jednak większej uwagi, ponieważ większość ich niestosownych zachowań miała miejsce za zamkniętymi drzwiami. - Ci goście - a byli to głównie mężczyźni - siedzieli do trzeciej nad ranem, próbując napisać odcinek - tłumaczy aktorka - Moje podejście było więc takie: "Mówcie, co chcecie o mnie za moimi plecami, bo wtedy to nie ma znaczenia". 

Przypomnijmy: o niestosownym zachowaniu scenarzystów "Przyjaciół" po raz pierwszy było głośno na początku XXI wieku. Amaani Lyle, która pracowała przy serialu w 1999 roku w trakcie prac nad 6. sezonem, wniosła pozew przeciwko Warner Bros. Television. W pozwie twierdziła, że podczas spotkań członkowie tzw writing roomu często wygłaszali uwagi o charakterze seksualnym i rasistowskim, a ona jako ich asystentka była zmuszana zapisywać to wszystko. Sprawa finalnie trafiła do Sądu Najwyższego. Ten orzekł jednak wyrok na niekorzyść Lyle, uznając, że wulgarne zachowanie było niezbędnym elementem środowiska pracy.

