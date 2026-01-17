Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego: zgłoś propozycję do 25 stycznia

Trwa głosowanie publiczności na filmy, które w marcu 2026 roku wzbogacą ogłoszoną w 2025 przez FINA Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego o 10 kolejnych tytułów. Swoje typy można przesyłać do niedzieli 25 stycznia przez formularz dostępny TUTAJ.
Wyboru pierwszych 70 – symbolicznych w roku jubileuszowym Filmoteki – tytułów na ogłoszonej w październiku 2025 roku Liście Polskiego Dziedzictwa Filmowego dokonał Zespół kuratorski. Zgodnie z zapowiedzią Lista co roku będzie rozszerzana o kolejne 10 filmów szczególnie istotnych dla naszej historii i rozwoju kultury audiowizualnej – i swój udział w tym ma też publiczność. Do 25 stycznia za pośrednictwem udostępnionego na stronie FINA formularza widzowie mogą zgłosić jeden dowolny film produkcji polskiej z lat 1905-2006 – fabularny, dokumentalny, animowany lub eksperymentalny, krótko- lub pełnometrażowy, uznanego klasyka albo ceniony przez siebie film gatunkowy. Przed wpisaniem tytułu ważne jest sprawdzenie, czy nie ma go już na Liście 2025, aby mieć pewność, że głos jest ważny.
W swojej idei LPDF to przedsięwzięcie wspólnotowe, łączące pokolenia i perspektywy, uwzględniające zarówno głosy specjalistów, jak też odbiorców, którzy swoim doświadczeniem, pamięcią i emocjami współtworzą kulturę filmową w Polsce. Biorąc udział w rozszerzaniu LPDF i wybierając filmy z przeszłości, mają też wpływ na przyszłość, wskazując, co w polskim kinie powinno zostać zachowane na przyszłość.
Z pięciu tytułów, które zdobędą najwięcej głosów publiczności, co najmniej jeden zostanie włączony przez Zespół kuratorski LPDF FINA do ogłoszonej w marcu "dziesiątki", która w 2026 roku wzbogaci LPD.
Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi 70 tytułami wpisanymi na LPDF fina.gov.pl/lpdf, a następnie do zgłaszania swoich propozycji filmów – szczególnie wartościowych, przełomowych lub po prostu bliskich sercu – którymi warto uzupełnić dotychczasowy zbiór.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kinomanów i kinomanki do współtworzenia Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego – wspólnego dobra i świadectwa naszej zbiorowej filmowej tożsamości.
Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF), zainicjowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w 2025 roku, to unikatowe przedsięwzięcie służące identyfikowaniu, ochronie i upowszechnianiu dzieł kluczowych dla historii oraz rozwoju polskiego kina i twórczości audiowizualnej. Obejmuje zarówno uznane arcydzieła, jak i filmy pionierskie, społecznie znaczące oraz formalnie i technologicznie przełomowe, które wywarły trwały wpływ na język filmu i kulturę filmową. Lista, rozszerzana cyklicznie, nie ustanawia hierarchii ocen, ale porządkuje i aktualizuje wspólną pamięć filmową. Jej celem jest ukazanie kina jako istotnej części dziedzictwa kulturowego oraz ponowne włączanie cennych dzieł w obieg kultury, edukacji i refleksji historycznej.
Więcej o Liście przeczytacie TUTAJ
.