Listopad w Lublinie pod znakiem kina – rusza 19. Lubelski Festiwal Filmowy

W listopadzie Lublin ponownie stanie się filmowym centrum regionu. Przez dziesięć dni Centrum Kultury zamieni się w przestrzeń pełną projekcji, premier, spotkań i rozmów o kinie. Organizatorzy 19. Lubelskiego Festiwalu Filmowego zapowiadają edycję wyjątkową – pełną różnorodności, odkryć i artystycznych emocji.
Tegoroczny festiwal nawiązuje do Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego, a jego motywem przewodnim jest państwo i jego oblicza
– w filmie, kulturze i codzienności. W programie znalazło się 161 produkcji
z 50 krajów
– od Dominikany po Koreę Południową. 68 z nich zmierzy się w 5. międzynarodowych konkursach, walcząc o dwie Lubelskie Nagrody Filmowe, odpowiednio dla filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych. Zwycięskie filmy wybierze międzynarodowe jury w składzie
: Anastazja Naumenko (Ukraina), Anna Serdiukow (Polska) i Balázs Szövényi-Lux (Węgry). Swoją nagrodę przyzna również lubelska publiczność.
W konkursie Fokus: Granice
publiczność zobaczy m.in. polskie tytuły "Trzy miłości
" i "Pod szarym niebem
", koreańskie "Lilie wodne" oraz dominikańską animację "Oliwia i chmury
". Sekcje krótkiego metrażu – Dzieci, Animacja, Wspólnota i Transgresja
– zaoferują zarówno wzruszające historie, jak i eksperymentalne poszukiwania języka filmu.
Nie zabraknie również filmowych klasyków
. Wspólnie z Festiwalem Korelacje organizatorzy pokażą m.in. kultową "Klątwę Doliny Węży
" z autorską narracją Łony, cyfrowo odnowione "Zaklęte rewiry
" oraz adaptacje prozy Stefana Żeromskiego. W ramach cyklu Versus
widzowie będą mogli porównać dwa filmowe wcielenia "Chłopów" – z 1973 i 2023 roku. Te pokazy zakończą się prawdziwą, tradycyjną potańcówką przygotowaną wspólnie z Centralną Tradycji. Uczestników festiwalu do tańca porwą Orkiestra Eskapada oraz Wędrowna Orkiestra Gimplów
.
Dla przedstawicieli branży filmowej przygotowano spotkania Lublin Media Meetings
, a dla szerokiej publiczności – bogaty program wydarzeń towarzyszących
: warsztaty, dyskusje, quizy, potańcówki, koncerty oraz filmową dyskotekę dla rodzin. Szczególnym wydarzeniem będzie pokaz filmów propagandowych z muzyką na żywo
w wykonaniu zespołu Czuła Obserwacja.
Lubelski Festiwal Filmowy pozostaje wierny idei dostępności i otwartości
– projekcje będą uzupełnione o audiodeskrypcję, tłumaczenia na Polski Język Migowy, a festiwalowe przestrzenie dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników. Wszystkie filmy mają też napisy w języku angielskim.
Szczegóły dotyczące programu znaleźć będzie można na stronie lff.lublin.pl 19. Lubelski Festiwal Filmowy
20-29 listopada 2025
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
lff.lublin.pl
Informacja sponsorowana