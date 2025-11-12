Newsy Filmy Festiwale i nagrody Listopad w Lublinie pod znakiem kina – rusza 19. Lubelski Festiwal Filmowy
W listopadzie Lublin ponownie stanie się filmowym centrum regionu. Przez dziesięć dni Centrum Kultury zamieni się w przestrzeń pełną projekcji, premier, spotkań i rozmów o kinie. Organizatorzy 19. Lubelskiego Festiwalu Filmowego zapowiadają edycję wyjątkową – pełną różnorodności, odkryć i artystycznych emocji.

Tegoroczny festiwal nawiązuje do Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego, a jego motywem przewodnim jest państwo i jego oblicza – w filmie, kulturze i codzienności. W programie znalazło się 161 produkcji z 50 krajów – od Dominikany po Koreę Południową. 68 z nich zmierzy się w 5. międzynarodowych konkursach, walcząc o dwie Lubelskie Nagrody Filmowe, odpowiednio dla filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych. Zwycięskie filmy wybierze międzynarodowe jury w składzie: Anastazja Naumenko (Ukraina), Anna Serdiukow (Polska) i Balázs Szövényi-Lux (Węgry). Swoją nagrodę przyzna również lubelska publiczność.

W konkursie Fokus: Granice publiczność zobaczy m.in. polskie tytuły "Trzy miłości" i "Pod szarym niebem", koreańskie "Lilie wodne" oraz dominikańską animację "Oliwia i chmury". Sekcje krótkiego metrażu – Dzieci, Animacja, Wspólnota i Transgresja – zaoferują zarówno wzruszające historie, jak i eksperymentalne poszukiwania języka filmu.

Nie zabraknie również filmowych klasyków. Wspólnie z Festiwalem Korelacje organizatorzy pokażą m.in. kultową "Klątwę Doliny Węży" z autorską narracją Łony, cyfrowo odnowione "Zaklęte rewiry" oraz adaptacje prozy Stefana Żeromskiego. W ramach cyklu Versus widzowie będą mogli porównać dwa filmowe wcielenia "Chłopów" – z 1973 i 2023 roku. Te pokazy zakończą się prawdziwą, tradycyjną potańcówką przygotowaną wspólnie z Centralną Tradycji. Uczestników festiwalu do tańca porwą Orkiestra Eskapada oraz Wędrowna Orkiestra Gimplów.

Dla przedstawicieli branży filmowej przygotowano spotkania Lublin Media Meetings, a dla szerokiej publiczności – bogaty program wydarzeń towarzyszących: warsztaty, dyskusje, quizy, potańcówki, koncerty oraz filmową dyskotekę dla rodzin. Szczególnym wydarzeniem będzie pokaz filmów propagandowych z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czuła Obserwacja.

Lubelski Festiwal Filmowy pozostaje wierny idei dostępności i otwartości – projekcje będą uzupełnione o audiodeskrypcję, tłumaczenia na Polski Język Migowy, a festiwalowe przestrzenie dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników. Wszystkie filmy mają też napisy w języku angielskim. 

Szczegóły dotyczące programu znaleźć będzie można na stronie lff.lublin.pl

19. Lubelski Festiwal Filmowy
20-29 listopada 2025
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
lff.lublin.pl
