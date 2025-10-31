Listopadowe odsłony projektu "50 na 50", czyli trwają całoroczne ogólnopolskie obchody 50. edycji FPFF

Jubileuszowy projekt Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "50 na 50" trwa nieprzerwanie od wiosny. Tym razem zawita do Ełku, Wadowic, Suwałk, Sejn, Gdańska, Warszawy i Krakowa. I wbrew jesiennej aurze, listopad ogłaszamy miesiącem radości i humoru – i polskiego kina! Świętując 50-lecie Festiwalu, przywołamy filmy nagrodzone Don Kichotami oraz kadry nieśmiertelnych. Nie zabraknie kobiecej strony kina. Przypomnimy twórczość Jerzego Stuhra – zarówno jako aktora, jak i reżysera. Gdyński Festiwal zawita w Szkole Wajdy oraz na pograniczu, w Białej Synagodze w Sejnach.
W październiku spotkaliśmy się 16 razy w 6 instytucjach i usłyszeliśmy 13 festiwalowych historii od twórców_czyń kina oraz ekspertów_ek. W październikowych odsłonach projektu przyjrzeliśmy się gdańskim początkom Festiwalu, sprawdziliśmy, co łączy Złote Lwy i Cegłę. Poznaliśmy FPFF oczami wybitnego aktora, Daniela Olbrychskiego
, a także przekrojowo przywołaliśmy twórczość Wojciecha Marczewskiego
. W Augustowie ponownie spotkaliśmy się z hasłem: "Ona i On”. Podążyliśmy wschodnim szlakiem przez historie ludzi i miejsca w polskim kinie. Projekt "50 na 50”, którego częścią stał się Dworek Białoprądnicki był wyjątkowym spotkaniem filmu, refleksji i wspólnoty. W ramach jubileuszu 50-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych krakowska publiczność mogła uczestniczyć w pokazach, które odbywały się w urokliwych przestrzeniach zabytkowego Dworku – miejscu sprzyjającym skupieniu i rozmowie. Zaprezentowano filmy ważne, poruszające i różnorodne: "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego oraz "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta. Każdy z nich podejmował temat odmienności, pamięci, wrażliwości i odwagi. Szczególnie cennym i niezapomnianym doświadczeniem była możliwość spotkania i dyskusji z wybitnym twórcą polskiej animacji Mariuszem Wilczyńskim. Projekt stworzył przestrzeń do prawdziwego dialogu, gdzie film stał się pretekstem do wymiany spostrzeżeń dotyczących emocji, społeczeństwa i sztuki. "50 na 50” pokazało, że kino wciąż łączy, inspiruje i buduje wspólnotę doświadczeń
– Dorota Halberda, Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki”, Kraków.
W listopadzie zapraszamy na:
"Kobieca strona kina" | Ełckie Centrum Kultury, Ełk
2.11 spotkanie z aktorką Aleksandrą Konieczną
(w ramach pokazu filmu "Ostatnia rodzina
" zorganizowanego 3 października)
21.11 "Córki dancingu
", reż. Agnieszka Smoczyńska
i spotkanie z krytyczką filmową Kają Klimek "Kadry nieśmiertelnych" | Kino Centrum, Wadowice
15.11 "Plac Zbawiciela
", reż. Krzysztof Krauze
, Joanna Kos-Krauze
i prelekcja Katarzyny Mikurdy
16.11 "Ucieczka z kina"Wolność"
", reż. Wojciech Marczewski
i prelekcja Marcina Radomskiego
16.11 "Krótki film o miłości
", reż. Krzysztof Kieślowski
i spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem "Listopad miesiącem radości i humoru" | Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki
18.11 "Vabank
", reż. Juliusz Machulski
25.11 "Dzień Świra
", reż. Marek Koterski
27.11 "Nie ma róży bez ognia
", reż. Stanisław Bareja
i spotkanie z aktorem Jackiem Fedorowiczem "Kino pogranicza" | Biała Synagoga, Sejny
18.11 "Sanatorium pod Klepsydrą
", reż. Wojciech Jerzy Has
20.11 "Żywot Mateusza
", reż. Witold Leszczyński
25.11"Królik po berlińsku
", reż. Bartosz Konopka "Don Kichoci kina. Retrospektywa filmów nagrodzonych przez PF DKF na FPFF" | Wydział Historyczny UG, Gdańsk
20.11 "Chleb i sól
", reż. Damian Kocur
i spotkanie z krytykiem filmowym Michałem Oleszczykiem "Gdyński Festiwal w Szkole Wajdy"
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa:
21.11 "Pod szarym niebem
", reż. Mara Tamkovich
i spotkanie z reżyserką oraz reżyserką dźwięku, wykładowczynią Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina Joanną Napieralską Szkoła Wajdy, Warszawa:
27.11 "Czas zdrady
", reż. Wojciech Marczewski "Jerzy Stuhr LIVE Festiwal – Złote Lwy" | Kino Kijów, Kraków
"Bez znieczulenia
", reż. Andrzej Wajda
"Amator
", reż. Krzysztof Kieślowski
"Matka Królów
", reż. Janusz Zaorski
"Historie miłosne
", reż. Jerzy Stuhr
Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna pod linkiem: https://festiwalgdynia.pl/50-na-50/
Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.
Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem głównym "50 na 50" jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Telewizja Polska. Patronami medialnymi projektu są Telewizja Polska, Polska Press Grupa, naszemiasto.pl, Program 1 Polskiego Radia, Program 3 Polskiego Radia, Magazyn Filmowy SFP, Filmweb, Interia, Miesięcznik KINO, Telewizja Kino Polska.
