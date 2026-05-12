Listy na Filmwebie – teraz także w aplikacji mobilnej
Listy – funkcja, którą pokochaliście na stronie www.filmweb.pl – są już dostępne w najnowszej wersji naszej aplikacji na iOS i Android. Od teraz możecie przeglądać listy innych użytkowników oraz tworzyć własne zestawienia filmów, seriali i gier bezpośrednio z poziomu swojego smartfona.


Twórz własne listy
Na Twoim profilu pojawiła się sekcja „Listy", gdzie możesz tworzyć i przeglądać swoje zestawienia. Aby stworzyć listę, kliknij przycisk „Utwórz nową listę". Do wyboru masz trzy rodzaje list: klasyczne, rankingowe i tier listy. Po utworzeniu możesz dodawać tytuły, jak chcesz i kiedy chcesz, oraz opublikować listę, aby inni mogli ją zobaczyć. Tytuły możesz dodawać też bezpośrednio z panelu oceniania produkcji.


Odkrywaj listy innych użytkowników
Często jedna dobrze ułożona lista to lepsze źródło inspiracji niż bezosobowe rekomendacje algorytmów. Na kartach produkcji znajdziesz sekcję „Listy powiązane z filmem / serialem / programem / grą", gdzie odkryjesz listy stworzone przez innych użytkowników. Najciekawsze możesz dodać do obserwowanych i łatwo do nich wracać.


Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej o samej funkcji list przeczytasz tutaj. Jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości list – od tworzenia różnych typów list przez ustawienia po sposoby edycji – zajrzyj do przygotowanego przez nas samouczka.

Listy dostępne są na stronie internetowej www.filmweb.pl oraz w najnowszej wersji darmowej aplikacji mobilnej Filmweb (od wersji 1.3.17 na iOS oraz od wersji 1.1.214 na Androidzie). 

