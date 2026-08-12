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Lizzie Borden to nowy "Potwór" Netfliksa. Zobacz teaser serialu

youtube.com / autor: /
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Lizzie Borden to nowy &quot;Potwór&quot; Netfliksa. Zobacz teaser serialu
źródło: materialy promocyjne
Serial Netfliksa o najsłynniejszych amerykańskich mordercach powraca. I po raz pierwszy w swojej historii będzie opowiadać nie o mężczyźnie, a o kobiecie. Bohaterką czwartego sezonu serialu "Potwór" jest bowiem Lizzie Borden i do sieci właśnie trafił pierwszy teaser.

Kim była Lizzie Borden?



Lizzie Borden to jedna z najsłynniejszych postaci w historii amerykańskiej kryminalistyki. Była oskarżona o zamordowanie 4 sierpnia 1892 roku przy użyciu siekiery ojca i macochy. Kiedy jednak doszło do procesu, Borden została uniewinniona. 

Sprawa była szeroko komentowana w mediach i zapisała się w zbiorowej świadomości Amerykanów. Do dziś pojawiają się nowe teorie próbujące wyjaśnić to, co tak naprawdę wydarzyło się owego feralnego dnia w domu Bordenów. W większości teorii Lizzie Borden pozostaje morderczynią, zmieniają się jedynie motywy.


W bohaterkę wcieli się Ella Beatty. W obsadzie znaleźli się też Rebecca Hall, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam (pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie. 

Serial będzie miał swoją premierę 17 września.

Teaser serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden"




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