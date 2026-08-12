Lizzie Borden to nowy "Potwór" Netfliksa. Zobacz teaser serialu

Serial Netfliksa o najsłynniejszych amerykańskich mordercach powraca. I po raz pierwszy w swojej historii będzie opowiadać nie o mężczyźnie, a o kobiecie. Bohaterką czwartego sezonu serialu "Potwór" jest bowiem Lizzie Borden i do sieci właśnie trafił pierwszy teaser.
Kim była Lizzie Borden?
Lizzie Borden to jedna z najsłynniejszych postaci w historii amerykańskiej kryminalistyki. Była oskarżona o zamordowanie 4 sierpnia 1892 roku przy użyciu siekiery ojca i macochy. Kiedy jednak doszło do procesu, Borden została uniewinniona.
Sprawa była szeroko komentowana w mediach i zapisała się w zbiorowej świadomości Amerykanów. Do dziś pojawiają się nowe teorie próbujące wyjaśnić to, co tak naprawdę wydarzyło się owego feralnego dnia w domu Bordenów. W większości teorii Lizzie Borden pozostaje morderczynią, zmieniają się jedynie motywy.
W bohaterkę wcieli się Ella Beatty
. W obsadzie znaleźli się też Rebecca Hall
, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps
, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam
(pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.
Serial będzie miał swoją premierę 17 września.
Teaser serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden"