Newsy Filmy Louis C.K. wraca do Hollywood. Nowy program dla platformy Netflix
Filmy

Louis C.K. wraca do Hollywood. Nowy program dla platformy Netflix

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Louis+C.K.+wraca+do+Hollywood.+Nowy+program+dla+platformy+Netflix-165959
Louis C.K. wraca do Hollywood. Nowy program dla platformy Netflix
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
Louis C.K. wraca na platformę Netflix. Komik, którego karierę przerwał skandal, przygotowuje dla platformy streamingowej tzw. "stand-up specjał". Program zatytułowany "Ridiculous" zadebiutuje na Netfliksie latem.
      

Louis C.K. szykuje nowy program dla Netfliksa



GettyImages-848120814.jpg Getty Images © Rich Fury

Louis C.K. jest w trasie ze swoim nowym show od ponad roku. "Ridiculous" będzie jego pierwszym programem dla dużego dystrybutora od 2017 roku, kiedy ostatni raz współpracował z platformą Netflix. Swoje ostatnie kilka programów zrealizował niezależnie po tym, jak jego hollywoodzka kariera przystopowała po publikacji artykułu w "The New York Times", ujawniającym historie pięciu kobiet, które oskarżyły go o wykroczenia o charakterze seksualnym.

Po tym wydarzeniu Netflix, FX i HBO odcięły się od artysty. Odwołano premierę jego filmu "I Love You, Daddy" i skasowano projekt animacji "The Cops". C.K. zniknął na jakiś czas. Wrócił, zaczynając od występów w klubach. Samodzielnie dystrybuował cztery swoje programy, "Sincerely Louis C.K." (2020), "Sorry" (2021) oraz "Louis C.K. at The Dolby" i "Back to the Garden" (oba w 2023). W 2022 wyreżyserował film "Fourth of July". 
   
"Ridiculous" jest jednak jego powrotem do Hollywood. Wcześniej, już 5 maja, Louis C.K. wystąpi też w Hollywood Bowl w Los Angeles w ramach wydarzenia Netflix Is a Joke Fest.

Louis C.K. i skandal, który przerwał jego karierę



Louis C.K. był jednym z najpopularniejszych twórców komediowych Ameryki. Jego największym przebojem był serial "Louie", który przyniósł mu dwie statuetki Emmy i dwie nominacje do Złotych Globów.

Karierę przerwał artykuł "The New York Times" opublikowany jesienią 2017 roku. Opisano w nim historie pięciu kobiet. Wszystkie opowiedziały podobne historie: Louis C.K. zapraszał je do swojego domu, przyczepy na planie, następnie pytał, czy może wyjąć penisa. Nie czekając na ich odpowiedź, obnażał się – często całkowicie się rozbierał – po czym zaczynał się przed nimi masturbować.

Komik niemal natychmiast przyznał, że opisane w "The New York Times" historie są prawdziwe.

"Fourth of July" – zwiastun


