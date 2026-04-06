Louis C.K. wraca do Hollywood. Nowy program dla platformy Netflix

Louis C.K. wraca na platformę Netflix. Komik, którego karierę przerwał skandal, przygotowuje dla platformy streamingowej tzw. "stand-up specjał". Program zatytułowany "Ridiculous" zadebiutuje na Netfliksie latem.
Louis C.K. jest w trasie ze swoim nowym show od ponad roku. "Ridiculous" będzie jego pierwszym programem dla dużego dystrybutora od 2017 roku, kiedy ostatni raz współpracował z platformą Netflix. Getty Images © Rich Fury
Swoje ostatnie kilka programów zrealizował niezależnie po tym, jak jego hollywoodzka kariera przystopowała po publikacji artykułu w "The New York Times", ujawniającym historie pięciu kobiet, które oskarżyły go o wykroczenia o charakterze seksualnym.
Po tym wydarzeniu Netflix, FX i HBO odcięły się od artysty. Odwołano premierę jego filmu "I Love You, Daddy
" i skasowano projekt animacji "The Cops
". C.K.
zniknął na jakiś czas. Wrócił, zaczynając od występów w klubach. Samodzielnie dystrybuował cztery swoje programy, "Sincerely Louis C.K." (2020), "Sorry" (2021) oraz "Louis C.K. at The Dolby" i "Back to the Garden" (oba w 2023). W 2022 wyreżyserował film "Fourth of July
". "Ridiculous" jest jednak jego powrotem do Hollywood.
Wcześniej, już 5 maja, Louis C.K.
wystąpi też w Hollywood Bowl w Los Angeles w ramach wydarzenia Netflix Is a Joke Fest.
Louis C.K. i skandal, który przerwał jego karierę Louis C.K.
był jednym z najpopularniejszych twórców komediowych Ameryki. Jego największym przebojem był serial "Louie
", który przyniósł mu dwie statuetki Emmy i dwie nominacje do Złotych Globów.
Karierę przerwał artykuł "The New York Times" opublikowany jesienią 2017 roku. Opisano w nim historie pięciu kobiet. Wszystkie opowiedziały podobne historie: Louis C.K.
zapraszał je do swojego domu, przyczepy na planie, następnie pytał, czy może wyjąć penisa. Nie czekając na ich odpowiedź, obnażał się – często całkowicie się rozbierał – po czym zaczynał się przed nimi masturbować.
Komik niemal natychmiast przyznał, że opisane w "The New York Times" historie są prawdziwe.
"Fourth of July" – zwiastun