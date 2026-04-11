James Bond. 22-latek nowym faworytem do roli

Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson i Harris Dickinson muszą uważać. Portal Variety donosi, że do grona faworytów do roli Jamesa Bonda dołączył właśnie nowy aktor. To urodzony w Londynie Louis Partridge, który jest doskonale znany scenarzyście nowego "Bonda" Stevenowi Knightowi.
Amazon szuka młodego Bonda. Ale jak młody ma być Bond?
Amazon rozpoczął przygotowania do realizacji nowego "Bonda"
po przejęciu praw do marki od studia Eon. Od razu do sieci trafiły informacje o tym, że nowy James Bond będzie dużo młodszy od tego, którego grał Daniel Craig.
W świetle nowych doniesień można się jednak zastanawiać, jak młodym chcą uczynić Bonda twórcy nowego filmu. Jeśli wierzyć źródłom portalu Variety, może on być naprawdę młody. Najnowszym faworytem do roli jest Louis Partridge. Aktor dopiero w czerwcu skończy 23 lata.
byłby najmłodszą gwiazdą w historii cyklu. Dotychczasowym rekordzistą pozostaje Sean Connery
, który zaczął grać Jamesa Bonda
w wieku 32 lat. Pozostaje też najmłodszy wśród faworytów do roli nowego Bonda
. Callum Turner
ma bowiem 36 lat, Aaron Taylor-Johnson
- 35 lat, Harris Dickinson
- 29 lat, a Jacob Elordi
- 28 lat. Jest również młodszy od odtwórcy Bonda w grze "007 First Light
" Patricka Gibsona
, który ma 30 lat (gra opowiada o szpiegowskich początkach bohatera).
Mogłoby się więc wydawać, że Partridge
nie ma zbyt wielkich szans. Jednak aktor ma jeden as w rękawie. Jest nią znajomość ze Stevenem Knightem
, który pisze scenariusz nowego "Bonda
". Partridge
zagrał w serialu Knighta
"Ród Guinnessów
".
Podobno odtwórcę roli mamy poznać latem. Do tego czasu jedyną pewną informacją jest ta, że całość wyreżyseruje Denis Villeneuve
.
