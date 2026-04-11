Newsy Filmy James Bond. 22-latek nowym faworytem do roli
James Bond. 22-latek nowym faworytem do roli

James Bond. 22-latek nowym faworytem do roli
Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson i Harris Dickinson muszą uważać. Portal Variety donosi, że do grona faworytów do roli Jamesa Bonda dołączył właśnie nowy aktor. To urodzony w Londynie Louis Partridge, który jest doskonale znany scenarzyście nowego "Bonda" Stevenowi Knightowi.

Amazon szuka młodego Bonda. Ale jak młody ma być Bond?



Amazon rozpoczął przygotowania do realizacji nowego "Bonda" po przejęciu praw do marki od studia Eon. Od razu do sieci trafiły informacje o tym, że nowy James Bond będzie dużo młodszy od tego, którego grał Daniel Craig.

W świetle nowych doniesień można się jednak zastanawiać, jak młodym chcą uczynić Bonda twórcy nowego filmu. Jeśli wierzyć źródłom portalu Variety, może on być naprawdę młody. Najnowszym faworytem do roli jest Louis Partridge. Aktor dopiero w czerwcu skończy 23 lata.

Louis Partridge byłby najmłodszą gwiazdą w historii cyklu. Dotychczasowym rekordzistą pozostaje Sean Connery, który zaczął grać Jamesa Bonda w wieku 32 lat. Pozostaje też najmłodszy wśród faworytów do roli nowego Bonda. Callum Turner ma bowiem 36 lat, Aaron Taylor-Johnson - 35 lat, Harris Dickinson - 29 lat, a Jacob Elordi - 28 lat. Jest również młodszy od odtwórcy Bonda w grze "007 First Light" Patricka Gibsona, który ma 30 lat (gra opowiada o szpiegowskich początkach bohatera).

Mogłoby się więc wydawać, że Partridge nie ma zbyt wielkich szans. Jednak aktor ma jeden as w rękawie. Jest nią znajomość ze Stevenem Knightem, który pisze scenariusz nowego "Bonda". Partridge zagrał w serialu Knighta "Ród Guinnessów".

Podobno odtwórcę roli mamy poznać latem. Do tego czasu jedyną pewną informacją jest ta, że całość wyreżyseruje Denis Villeneuve.

Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

Najnowsze Newsy

Filmy

Gwiazda "Wielkiego Marty'ego" w nowych "X-Men"?

Filmy Box office

"Mortal Kombat II" odniesie sukces? Pierwsze prognozy

Filmy

"Michael" spodobał się widzom? Są pierwsze komentarze

4 komentarze
Filmy Wideo

Oto bohaterowie nowych "Igrzysk śmierci"

5 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

Welon, krew i trampki. Te ekranowe panny młode na długo zostają w pamięci

5 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u Coppoli. Netflix kasuje projekt

18 komentarzy
VOD Filmy

"Morderczy żywioł", ale czy dobra zabawa? Recenzja