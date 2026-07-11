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Powstaje biografia Louisa de Funèsa. Kto zagra główną rolę?

Le Film Français / autor: /
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Powstaje biografia Louisa de Funèsa. Kto zagra główną rolę?
źródło: Getty Images
autor: United Archives
Tegoroczny laureat Cezara Pierre Lottin zagra główną rolę w filmowej biografii legendarnego francuskiego komika Louisa de Funèsa. Zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu 2027 roku.  

Za reżyserię odpowiada Benjamin Euvrard ("Wszyscy na pokład"), który jest również współautorem scenariusza wraz z Benjaminem Dumontem, Ingrid Morley-Pegge i Charlym De Witte. Film powstaje za zgodą rodziny de Funèsa.

37-letni Lottin zdobył popularność dzięki kasowej serii komedii "Rodzina Tuche" opowiadającej o losach tytułowej familii, która niespodziewanie wygrywa na loterii fortunę. W ostatnich latach aktor z powodzeniem rozwija karierę także w kinie autorskim. Wystąpił m.in. w filmach "Wysokie niskie tony" Emmanuela Courcola oraz "Obcy" François Ozona. Za rolę w tym drugim obrazie otrzymał w 2026 roku Cezara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

GettyImages-2263775035.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Akcja biografii de Funèsa rozpocznie w przełomowym momencie jego kariery, kiedy na ekrany w 1964 roku trafiły takie hity jak "Żandarm z Saint-Tropez", "Fantomas" oraz "Napad na bank". Aktor miał wtedy 50 lat.

- Wszyscy wiedzą, kim był Louis de Funès i pamiętają jego role, ale niewielu zna człowieka stojącego za aktorem. To opowieść o de Funèsie, zanim stał się legendą. Jest to także mój hołd dla człowieka, który sprawił, że zakochałem się w komedii popularnej - zapowiada producent Romain Rojtman ("Za jakie grzechy, dobry Boże?").

Louis de Funès (1914-1983) był jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii francuskiego kina. Słynący z niezwykle ekspresyjnej mimiki oraz żywiołowego temperamentu gwiazdor wystąpił w ponad 150 filmach, a największą popularność zdobył dzięki takim tytułom jak seria "Żandarm z Saint-Tropez", "Fantomas", "Gamoń", "Mania wielkości", "Hibernatus", "Wielka włóczęga", "Skrzydełko czy nóżka", "Kapuśniaczek" oraz "Skąpiec".   

Zwiastun filmu "Żandarm z Saint Tropez"



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