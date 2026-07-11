Powstaje biografia Louisa de Funèsa. Kto zagra główną rolę?

Tegoroczny laureat Cezara Pierre Lottin zagra główną rolę w filmowej biografii legendarnego francuskiego komika Louisa de Funèsa. Zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu 2027 roku.
Za reżyserię odpowiada Benjamin Euvrard
("Wszyscy na pokład
"), który jest również współautorem scenariusza wraz z Benjaminem Dumontem
, Ingrid Morley-Pegge
i Charlym De Witte
. Film powstaje za zgodą rodziny de Funèsa.
37-letni Lottin
zdobył popularność dzięki kasowej serii komedii "Rodzina Tuche
" opowiadającej o losach tytułowej familii, która niespodziewanie wygrywa na loterii fortunę. W ostatnich latach aktor z powodzeniem rozwija karierę także w kinie autorskim. Wystąpił m.in. w filmach "Wysokie niskie tony
" Emmanuela Courcola
oraz "Obcy
" François Ozona
. Za rolę w tym drugim obrazie otrzymał w 2026 roku Cezara dla najlepszego aktora drugoplanowego.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Akcja biografii de Funèsa
rozpocznie w przełomowym momencie jego kariery, kiedy na ekrany w 1964 roku trafiły takie hity jak "Żandarm z Saint-Tropez
", "Fantomas
" oraz "Napad na bank
". Aktor miał wtedy 50 lat.
- Wszyscy wiedzą, kim był Louis de Funès i pamiętają jego role, ale niewielu zna człowieka stojącego za aktorem. To opowieść o de Funèsie, zanim stał się legendą. Jest to także mój hołd dla człowieka, który sprawił, że zakochałem się w komedii popularnej - zapowiada producent Romain Rojtman
("Za jakie grzechy, dobry Boże?
"). Louis de Funès
(1914-1983) był jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii francuskiego kina. Słynący z niezwykle ekspresyjnej mimiki oraz żywiołowego temperamentu gwiazdor wystąpił w ponad 150 filmach, a największą popularność zdobył dzięki takim tytułom jak seria "Żandarm z Saint-Tropez
", "Fantomas
", "Gamoń
", "Mania wielkości
", "Hibernatus
", "Wielka włóczęga
", "Skrzydełko czy nóżka
", "Kapuśniaczek
" oraz "Skąpiec
".
Zwiastun filmu "Żandarm z Saint Tropez"